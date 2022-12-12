YAPILIŞI

-İlk olarak domatesi rendeleyin veya blenderdan geçirerek sıvı hale getirin. Daha sonra bir tavaya önce 1 kaşık zeytinyağı dökün.

- İçerisine domates, domates salçası, biber salçası ve rendelediğiniz ya da ufak doğradığınız sarımsağı ekleyip kavurun. Suyunu çektikten sonra bir kenara alın.

- Ekmeklerinize biraz tereyağı sürün daha sonra hazırladığınız domates sosunu içerisine yayın. Kalan malzemeleri içerisine güzelce yerleştirin.

- En son kaşar dilimlerini ekleyin ve tost makinesinde malzemeler ve kaşar peyniri eriyene kadar pişirin. Pizza tostunuz hazır, afiyet olsun.