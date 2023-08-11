Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Yeni AFAD başkanı Okay Memiş kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Okay Memiş'in kariyeri

        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'da görev değişikliği meydana geldi. Son 2 yıldır Yunus Sezer'in yürüttüğü başkanlık görevine Okay Memiş atandı. 1970 yılında Giresun'da dünyaya gelen yeni AFAD Başkanı Okay Memiş'in kariyeri ve hayat hikayesinde satırbaşlarını bir araya getirdik. İşte, detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni AFAD Başkanı olarak Okay Memiş atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararının ardından Okay Memiş'in biyografisini derledik. İşte, son olarak Erzurum Valisi olarak görev yapan Memiş hakkında bilgiler...

        2

        OKAY MEMİŞ KİMDİR?

        1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

        3

        Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

        4

        Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı.

        5

        27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı. İyi derecede İngilizce bilen Okay Memiş, evli ve iki çocuk babası.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Kazadan 15 saat sonra
        Kazadan 15 saat sonra
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Girmeyin, balık tutmayın!
        Girmeyin, balık tutmayın!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Akıma kapılmasınlar diye...
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi
        Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi
        Muhteşem ikili
        Muhteşem ikili