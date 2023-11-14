Haberler Gündem YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması! Ocak'ta asgari ücret ne kadar, kaç para olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! 2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son iki ayın enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında asgari ücrete yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden şekillenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret hakkında kritik açıklamalarda bulundu. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammı son durum... Habertürk Giriş: 14.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:54 facebook

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Emekli ve memur zamları ile asgari ücret zammı yeniden gündeme geldi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi için Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönüş yolunda emekli ve asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışanları ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanırken gözler "2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri hakkında merak edilenler...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.