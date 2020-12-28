Asgari ücret 2021 ne kadar? sorusu milyonlarca işçinin gündeminde yer alıyordu. 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücret zam oranı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Peki Asgari ücret zam oranı ne kadar oldu? İşte asgari ücret 2021 dair detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Net 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücret bekar ve çocuksuz olan işçiler için geçerli olup; evli ve çocuklu işçiler için AGİ eklentisiyle daha yüksek olacaktır.

TOPLANTILAR ÇEVRİM İÇİ YAPILMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti.

İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti.

NET BRÜT MAAŞ FARKI NEDİR?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

NET BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır.

Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.

GÜNLÜK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Maaş hesaplaması yaparken izin günleri de hesaba katılır. İş Kanunu'na göre işyeri sahibi haftalık izin günlerinde de ödeme yapar.

Kısaca toplam maaş miktarınızı izin günlerinizi çıkarmadan 30 gün üzerinden hesap etmelisiniz. Aldığınız net maaşı 30 güne böldüğünüzde günlük çalışma ücretinizi elde edersiniz.