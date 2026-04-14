Yeni bekçi alımı şartları neler? 2026 bekçi alımı yapılacak mı, ne zaman yapılacak?
Bekçilik, birçok genç için önemli bir istihdam fırsatı olmaya devam ederken, güncellenen yönetmeliklerle birlikte yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Bekçi olmak isteyen adaylar, başvuru şartları ve çalışma düzenine ilişkin yenilikleri yakından takip ediyor. Peki, 2026 yılında bekçi alımı ne zaman gerçekleştirilecek, güncel başvuru şartları neler? İşte tüm ayrıntılar...
Güncellenen yönetmeliklerin ardından bekçi alım şartları araştırmaları hız kazandı. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adaylar, başvuru koşulları ve görev esaslarında yapılan değişiklikleri merak ediyor. Alım sürecine ilişkin duyurular için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Bu kapsamda “2026 bekçi alımı yapılacak mı, alım şartları neler, çalışma saatleri değişti mi?” sorularının cevabı haberimizde...
2026 BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?
2026 yılı bekçi alımına ilişkin henüz resmi bir kontenjan duyurusu yapılmadı. Yeni bir alım ilanı yayımlanması halinde haberimize eklenecektir.
YENİ BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?
Güncellenen yönetmelikle birlikte bekçi adaylarında aranacak temel kriterler yeniden düzenlendi. Buna göre başvuruda bulunacak adayların 18 ile 31 yaş aralığında olması gerekiyor.
Eğitim şartı olarak en az lise mezunu olma zorunluluğu sürerken, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvuru yapabilecek.
Ayrıca erkek adaylar için askerlik hizmetinin tamamlanmış olması ve başvuru yapılacak bölgede belirli bir süre ikamet etmiş olmak da önemli şartlar arasında yer alıyor.
BEKÇİLERİN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR OLDU?
Yeni yönetmelik, yalnızca başvuru koşullarını değil, bekçilerin çalışma sistemini de yeniden düzenledi. Buna göre belirlenen esaslar şu şekilde:
Haftalık çalışma süresi normal şartlarda 40 saat olarak belirlendi. Ancak ihtiyaç duyulması halinde bu süre, valilik onayıyla 56 saate kadar artırılabilecek.
Fazla mesai yapılan durumlarda ise bu süreler, iş yoğunluğunun azalmasıyla birlikte personele dinlenme süresi olarak geri verilecek.
Bekçilerin görevleri temel olarak gece saatlerinde, yani gün batımından gün doğumuna kadar yürütülecek. Ancak olağanüstü hallerde Bakanlık kararıyla gündüz saatlerinde de görev verilebilecek.
BEKÇİLERİN YETKİLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Yeni düzenleme ile sahadaki uygulamalara ilişkin sınırlar daha açık hale getirildi. Buna göre araçlı devriyeler, yalnızca polis veya jandarma gözetiminde gerçekleştirilebilecek. Yaya devriyelerin ise en az iki kişiden oluşması zorunlu olacak.
Bekçiler, şüpheli durumlarda kişilerin üzerini sadece dıştan, elle kontrol edebilecek. Araçlarda ise yalnızca dışarıdan görülebilen kısımlar incelenebilecek.
Ayrıca bekçilerin, adli üst araması yapma ya da araçlarda detaylı arama gerçekleştirme yetkisi bulunmuyor.