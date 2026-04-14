BEKÇİLERİN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR OLDU?

Yeni yönetmelik, yalnızca başvuru koşullarını değil, bekçilerin çalışma sistemini de yeniden düzenledi. Buna göre belirlenen esaslar şu şekilde:

Haftalık çalışma süresi normal şartlarda 40 saat olarak belirlendi. Ancak ihtiyaç duyulması halinde bu süre, valilik onayıyla 56 saate kadar artırılabilecek.

Fazla mesai yapılan durumlarda ise bu süreler, iş yoğunluğunun azalmasıyla birlikte personele dinlenme süresi olarak geri verilecek.

Bekçilerin görevleri temel olarak gece saatlerinde, yani gün batımından gün doğumuna kadar yürütülecek. Ancak olağanüstü hallerde Bakanlık kararıyla gündüz saatlerinde de görev verilebilecek.