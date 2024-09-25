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        Haberler Bilgi Alışveriş YENİ BİM 27 Eylül kataloğu: BİM'e bu hafta motosiklet geliyor! BİM aktüel ürünler fiyat listesi açıklandı!

        BİM'e motosiklet geliyor! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta eylül ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile eylül ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 22:58 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:58
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        1

        BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; motosiklet, buhar makinesi, seyahat ürünleri, masaj aletleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 27 Eylül 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

        2

        BİM 27 EYLÜL 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        Bayberry 12CC Motosiklet 52.975 TL

        3

        Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

        Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

        Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.990 TL

        Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

        Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.290 TL

        Blaupunkt Smart Tartı 599 TL

        Alev Figürlü Hava Nemlendirici 329 TL

        4

        Kumtel Midi Fırın 2.250 TL

        Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 549 TL

        Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.290 TL

        Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü 119 TL

        Kumtel Gıda Termometresi 75 TL

        5

        Kumtel Askılı Bagaj El Tartısı 119 TL

        Kumtel Mutfak Tartısı 375 TL

        Philips Süpürge 4.975 TL

        6

        Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.290 TL

        MagPak 5000 mAh Kablosuz Powerbank 999 TL

        Hypercore 10.OOO mAh Powerbank 650 TL

        Hızlı Şarj Data Kablo 1m 249 TL

        Revo 30 Duo Şarj Başlığı 349 TL

        Revo 35 Duo Şarj Başlığı 450 TL

        Revo 67 Şarj Başlığı 799 TL

        7

        Polosmart Gaming Masaüstü Speaker 379 TL

        Polosmart TWS Kulaklık 349 TL

        Polosmart Gaming Kulaklık 279 TL

        Polosmart Gaming Mouse 129 TL

        8
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