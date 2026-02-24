Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yeni bir dil öğrenmek demans riskini yüzde 40 azaltabilir | Sağlık Haberleri

        Yeni bir dil öğrenmek demans riskini yüzde 40 azaltabilir

        Neurology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, okuma, yazma ve özellikle yeni bir yabancı dil öğrenme gibi zihinsel olarak uyarıcı aktivitelerin demans riskini yaklaşık yüzde 38-40 oranında azaltabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dil öğrenmek demans riskini azaltıyor!

        Araştırmayı değerlendiren Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, "Beyni aktif tutmak demansa karşı en güçlü koruyucu adımlardan biridir" dedi.

        Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, başlangıçta demans tanısı bulunmayan ve ortalama yaşı 80 olan bin 939 kişi sekiz yıl boyunca takip edildi. Yaşam boyu bilişsel olarak daha aktif olan bireylerde Alzheimer hastalığının hem daha düşük oranda görüldüğü hem de daha ileri yaşta ortaya çıktığı belirlendi. Bilişsel zenginleşme düzeyi en yüksek grupta Alzheimer görülme oranı yüzde 21 olurken, en düşük grupta bu oran yüzde 34 olarak saptandı. Ayrıca zihinsel olarak daha aktif bireylerde hastalık başlangıcının ortalama 5 yıl geciktiği bildirildi.

        REKLAM

        "BEYNİN AKTİF TUTULMASI BİLİŞSEL REZERVİ ARTIRIYOR"

        Demansın ileri yaşta görülen ve hafıza başta olmak üzere bilişsel fonksiyonlarda kayıpla seyreden bir hastalık grubu olduğunu belirten Asil, "Beynin aktif tutulması bilişsel rezervi artırıyor. Yeni bir dil öğrenmek; hafıza, dikkat ve yürütücü işlevleri aynı anda devreye sokarak beyin hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendiriyor. Bu da demans riskini azaltmada önemli bir koruyucu etki sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

        Zihinsel olarak en aktif grupta yer alan bireylerde Alzheimer gelişme riskinin daha düşük olduğunu vurgulayan Asil, "Bu tür aktiviteleri sürdüren kişilerde hastalığın başlangıcının birkaç yıl gecikebildiğini görüyoruz. Bu gecikme hem bireysel yaşam kalitesi hem de toplum sağlığı açısından önemli bir kazanım anlamına geliyor" dedi.

        "UZUN VADEDE BEYİN SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM OLABİLİR"

        Prof. Dr. Asil, zihinsel aktivitelerin tek başına yeterli olmadığını, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve kronik hastalıkların kontrolüyle birlikte değerlendirildiğinde daha güçlü bir koruyucu etki oluşturduğunu belirtti. Asil, "Yeni bir dil öğrenmek ya da düzenli kitap okumak gibi alışkanlıklar, uzun vadede beyin sağlığımız için önemli bir yatırım olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        LGS için ikili kontenjan modeli

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamında hayata geçirilecek ikili kontenjan modelini duyurdu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta