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HaberlerOtomobilYeni Dacia Sandero'nun Türkiye fiyatı açıklandı - haberler
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Yeni Sandero ve Sandero Stepway satışa sunuldu

Dacia, üçüncü nesil Sandero ve Sandero Stepway modellerini Türkiye yollarına çıkartıyor. Renault Grubu'nun CMF-B platformunda üretilen modellerin, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play ve elektrikli park freni gibi yenilikler ile satışa sunulacağı kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre, yeni Sandero Stepway lansmana özel 160 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu. Yeni Sandero ise Mart ayında 134 bin 900 TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla bayilerde yerini alacak

Yeni Dacia Sandero'nun Türkiye fiyatı açıklandı - haberler
HABERTURK.COM

Dacia'nın B segmentteki temsilcisi Sandero ve B-SUV segmentinin yeni oyuncusu Sandero Stepway yeni nesilleri ile Türkiye yollarına çıkıyor.

Yapılan açıklamaya göre, ilk kez tanıtıldıkları 2008 yılından bu yana tüm dünyada toplamda 2.1 milyonluk satış rakamına ulaşan modeller, Türkiye’de ise 110 bini aşkın kullanıcıyla buluştu.

Yenilenen Sandero ailesinin Dacia markası için yepyeni ve daha güçlü bir hikâyenin başlangıcı olduğunu ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Yeni tasarımıyla daha dinamik ve modern bir görünüm kazanan Sandero ailesinde konfor, güvenlik ve teknoloji özellikleri de artırıldı. Renault Grubu'nun CMF-B platformunda üretilen modeller, X-tronic şanzıman, elektrikli açılır cam tavan ve kablosuz Apple CarPlay gibi bir çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeni Sandero ailesiyle Dacia olarak yeni bir segmentte de yer alacağız. Yeni Sandero B-HB segmentinde de rekabet etmeye devam ederken, Yeni Sandero Stepway ile artık B-SUV segmentinde de söz sahibi olacağız. SUV ruhunu artık daha da fazla hissettiren Yeni Sandero Stepway’in bu segmentin en önemli oyuncularından biri olmasını hedefliyoruz" dedi.

B-HB segmentinin 2020 yılında toplam binek pazarından yüzde 12.1 oranında pay aldığını hatırlatan Çağdaş, "Türkiye'de B-SUV segmenti ise, 2015'te toplam binek otomobil pazarından yüzde 1.5 pay alırken, 2020'de bu oran ciddi bir artış göstererek yüzde 6.5 olarak gerçekleşti. Yenilenen modellerimizde Türkiye pazarı için böylesine önemli segmentlerde iddialı bir şekilde yer alarak genel marka performansımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

MARKA İÇİN İLKLER SUNULUYOR

Ön tarafta logo dışında tüm detayların değiştiği Sandero ailesi, yeni marka kimliğini tanımlayan 'Y' şeklindeki ışık imzalı LED farlar ve krom görünümlü ön ızgara ile dikkat çekiyor. Yeniden konumlandırılan sis farları ise, ön taraftaki bütünüyle değişen tasarım diline eşlik ediyor.

Y şeklindeki ışık imzası arka farlarda da bulunurken, Dacia markasında bir ilk olan elektrikli açılır cam tavan da yeni nesil ile birlikte alınabiliyor.

Yeni Sandero'nun donanım seviyesine ve opsiyona göre 2 adet 15 inç ve bir adet 16 inç, Sandero Stepway'in ise 2 farklı 16 inç jant seçeneği ile sunulduğu kaydedildi.

İç mekânda direksiyon haricinde tüm öğelerin değiştiği görülürken, derinlik ayarlı ve elektrik takviyeli hale gelen direksiyon, ön panel, kapı panelleri ve koltuk döşemelerinde kullanılan dekoratif malzemeler gibi yenilikler bulunuyor. Öte yandan, her iki modelde de alınabilen 8 inç multimedya ekranının Dacia markası için bir ilk olduğu belirtiliyor.

Sandero ve Sandero Stepway'in gösterge panellerinin de artık LPG tankı doluluk bilgisini de kullanıcıyla paylaşabildiği verilen bilgiler arasında.

RENAULT İLE ORTAK PLATFORM

Renault Clio ve Captur modellerinin de üretildiği CMF-B platformunun Dacia markası özelinde ilk kez kullanıldığı modeller olan Sandero ve Sandero Stepway'de, bu sayede titreşimlerin kabine iletiminin azaltılarak araç içi sesinin ortalama 3 ila 4 desibel düşürüldüğü bildirildi.

Araçların motor seçenekleri arasında ise, Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe seçeneğinin, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunulduğu belirtildi.

Turbo beslemeli 100 beygir gücündeki ECO-G LPG motor seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla sahip olunabiliyor.

5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca Sandero'da sunuluyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni Sandero Stepway lansmana özel 160 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu. Yeni Sandero ise Mart ayında 134 bin 900 TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla bayilerde yerini alacak.

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