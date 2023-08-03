Yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı kim oldu? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kimdir??
Yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı, son dakika açıklanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) atama kararları ile resmileşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı değişmedi. Buna göre; Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine devam ediyor. Açıklamaların ardından gözler "Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusuna çevrildi. İşte, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun hayat hikayesine ve bulunduğu görevlere ilişkin bilgiler...
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı kararları açıklandı. Toplantıdan çıkan karara göre yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı değişmeyerek Ercüment Tatlıoğlu olarak kaldı. Kararların resmileşmesiyle gözler "Ercüment Tatlıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun biyografisi...
ERCÜMENT TATLIOĞLU KİMDİR?
Ercüment Tatlıoğlu, 2 Haziran 1960 tarihinde İzmir’de doğdu. 1977 yılında Deniz Lisesinden, 1981 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1981-1990 yılları arasında TCG Gayret ve TCG Savaştepe muhriplerinde branş subaylığı ve bölüm amirliği, 1990-1992 yıllarında Deniz Harp Akademisi öğrenimi, 1992-1994 yılları arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini müteakip 1994-1996 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Rhode Island eyaletindeki Newport şehrinde Deniz Kurmay Koleji eğitimini tamamlamıştır.
1996-1998 yıllarında TCG Kılıç Ali Paşa II. komutanlığı ve komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında TCG Zafer komutanlığı görevinin sonrasında TCG Gediz’in ABD’den transferi esnasında geminin ilk komutanı olarak 2000-2001 yıllarında görev yapmıştır. 2001-2002 yıllarında yürüttüğü Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevi sonrası Roma’da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamlamış, 2003-2004 yıllarında Belçikanın Mons şehrinde NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında lojistik başkan yardımcılığı ve 2004-2006 yıllarında SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan şube müdürlüğü görevini icra etmiştir. Leuven Katolik Üniversitesinde “Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları” dalında yüksek lisans eğitimini ve Dokuz Eylül Üniversitesinde “Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği” doktorasını tamamladı.
2006-2007 yıllarında 3. Muhrip Filotillası komodorluğu görevini icra etti. 2007'de tuğamiral rütbesine terfi etti. 2007-2008 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler başkanlığı, 2008-2010 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler ve Deniz ataşeliği, 2010-2011 yılları arasında Çanakkale Boğaz komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Mayın Filosu komutanlığı görevlerini deruhte etti. 2012'de tümamiral rütbesine terfi etti. 2012-2013 yıllarında Amfibi Görev Grup Komutanlığı yaptı.
Askerî casusluk ve şantaj davasında yargılandı ve 2016 yılında beraat etti. Daha sonra davaya bakan hâkimler ve savcılar FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edildi ve kumpas kurmaktan hapis cezası aldı.
2013-2016 yılları arasında İstanbul Boğaz komutanlığı görevini deruhte etti. 2016'da koramiral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 2017'de Donanma Komutanı oldu. 2020'de oramiral rütbesine terfi etti.