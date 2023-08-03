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Askerî casusluk ve şantaj davasında yargılandı ve 2016 yılında beraat etti. Daha sonra davaya bakan hâkimler ve savcılar FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edildi ve kumpas kurmaktan hapis cezası aldı.

2013-2016 yılları arasında İstanbul Boğaz komutanlığı görevini deruhte etti. 2016'da koramiral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 2017'de Donanma Komutanı oldu. 2020'de oramiral rütbesine terfi etti.