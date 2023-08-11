Yeni Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre yeni Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak ünlü oyuncu Tamer Karadağlı atandı. İşte, 56 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın hayat hikayesinden satırbaşları...
Tamer Karadağlı'ya üst düzey kamu görevi. 1967 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve şimdiye dek birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan oyuncu Tamer Karadağlı, yeni Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. İşte, Karadağlı hakkında bilgiler...
TAMER KARADAĞLI'YA ÜST KADEME GÖREVİ!
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademelerine atamalar yapıldı.
Bu kapsamda; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Raci Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Samet Güneş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Okay Memiş, İller Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne Recep Türk, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne İbrahim Taşyapan ve İklim Değişikliği Başkanlığına Halil Hasar atandı.
TAMER KARADAĞLI KİMDİR?
Tamer Karadağlı (d. 24 Mayıs 1967, Ankara), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.
Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır.
Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi.
Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.