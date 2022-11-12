ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NE?

Tamer ve Peri büyük aşkları için birçok sınavdan geçeceklerdir. Tamer aslında Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratmıştır. Saplantılı aşkı olan Tamer, zamanla sevgisini daha yumuşatacak ve duygusal bağa dönüştürecektir.