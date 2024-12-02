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        Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

        CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:21
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        Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
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        CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

        AA'da yer alan habere göre dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

        "CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."

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