Yeni Dumbledore belli oldu, seride bir karaktere ağırlık verilecek! Harry Potter dizisine dair son gelişmeler ne?

Büyücülük dünyası, HBO’nun dev yapımıyla yeniden ekrana taşınıyor! Kitapların derinliğini koruyarak unutulmaz karakterlere daha fazla yer vermeyi hedefleyen bu yeni dizi, birçok önemli sahneyi izleyicilerle buluşturacak. Filmler boyunca geri planda kalan ancak hikâyenin önemli bir parçası olan karakterler, bu kez hak ettikleri ilgiyi görecek. İşte detaylar!

YENİ HARRY POTTER DİZİSİNDE DUMBLEDORE KARAKTERİNİ KİM OYNAYACAK?

HBO'nun yeni Harry Potter dizisinde Albus Dumbledore karakterine hayat verecek oyuncu nihayet belli oldu. Tecrübeli aktör John Lithgow, Warner Bros. tarafından hazırlanan bu prestijli projede büyücü dünyasının en bilge isimlerinden birini canlandıracak.

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Önceki Dumbledore yorumlarından farklı bir yaklaşıma sahip olması beklenen Lithgow'un performansı, şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.

HARRY POTTER DİZİSİNDE BEKLENMEDİK BİR KARAKTERİN ÖNEMİ ARTABİLİR

Harry Potter serisi, genellikle Harry, Ron ve Hermione’nin Hogwarts’taki yıllarını takip ederken, birçok yan karakter de dikkat çekici anlara sahip olmuştur. Orijinal filmler, Molly Weasley’nin Bellatrix’i alt etmesi veya Neville Longbottom’ın son Hortkuluğu yok etmesi gibi sahnelerle birçok karaktere parlamaları için fırsat verdi. Ancak, kitaplar ilerledikçe hikâyenin derinliği arttığından, bazı karakterlerin hikâyeleri filme tam anlamıyla yansıtılamadı.

Warner Bros., Harry Potter evrenini bir kez daha ekrana taşımaya hazırlanıyor. Bu kez, prestijli bir HBO dizisi olarak planlanan yapımda, Succession dizisinin yazarlarından Francesca Gardiner görev alırken, Mark Mylod ise bazı bölümleri yönetecek. İkonik karakterler için oyuncu seçimleri devam ediyor ve 2026’da yayınlanması planlanan dizinin en büyük avantajı, kitaplarda yer alan ancak filmlerde eksik kalan detayları keşfetme fırsatı sunması olacak. Bu detaylardan biri de sevilen bir ev cini olan Dobby’nin daha fazla ekranda yer alması.

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DOBBY, SADECE İKİ FİLMDE YER ALDI

Dobby, Harry Potter ve Sırlar Odası kitabında ve onun film uyarlamasında ilk kez karşımıza çıktı. Harry’nin ikinci yılı başlamadan önce, Dobby onu Hogwarts’a dönmemesi için uyarır. Daha sonra, bu kaotik davranışının arkasındaki sebebin Lucius Malfoy’un Sırlar Odası’nı yeniden açma planı olduğu anlaşılır. Film boyunca Harry’ye birçok zorluk çıkarsa da, sonunda Harry’nin verdiği bir çorap sayesinde özgürlüğüne kavuşur.