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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yeni evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi: 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları nedir? - Merak Edilenler Haberleri

        Yeni evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi: 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisine ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmaların ve hazırlıkların tamamladığını vurguladı. Yapılan bu açıklama, "150 bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, faizsiz evlilik kredisi yaş sınırı var mı?" Sorularını gündeme getirdi. Yeni evlenecek çiftleri teşvik etmek amaçlı verilmesi planlanan 150 bin TL evlilik kredisi desteğinin, 48 ay vade ile 2 yıl geri ödemesiz bir şekilde verilmesi ön görülüyor. İşte 2024 evlilik kredisi şartları ve başvuru detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 00:41 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:41
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        Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlilik kredisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız." ifadelerine kullandı. Peki, "150 bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, faizsiz evlilik kredisi yaş sınırı var mı?" İşte faizsiz evlilik kredisine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        KRİTİK AÇIKLAMA

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Göktaş; "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız." dedi.

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        İLK UYGULAMA DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK!

        Bakan Göktaş, "Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

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        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar.

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        Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

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        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

        Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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