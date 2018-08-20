Skoda’nın B segmentindeki popüler otomobili Fabia, piyasaya çıkışından 4 yıl sonra kapsamlı bir yenilenme operasyonu geçirdi. Yenilenen Fabia, Türk kullanıcısının beğenisine ekim ayından itibaren sunulmaya başlanacak. Yeniden tasarlanmış radyatör ızgarası, yeni farlar, isteğe bağlı olarak LED teknolojisiyle de satın alınabilen, yeni stop lambaları, farklılaşan ön ve arka tamponlar, Fabia’ya daha fazla belirgin bir karakter katıyor.

Bununla birlikte, yeni alaşım jantlar, otomobilin genel görüntüsüne dinamizm katkısı sağlıyor. Otomobilde her ikisi de 3 silindirli 1.0 lt hacimli 75 ve 110 beygirlik iki benzinli motor sunulacak. Fabia’da 5 ileri manuel ve 6 ileri manuel vites seçeneklerinin yanı sıra 7 ileri DSG otomatik şanzıman da tercih edilebilecek.

MARKANIN EN ÖNEMLİ MODELİ

Türkiye’de ve global pazarda Fabia’nın önemli bir model olduğunu ifade eden Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “İlk kez 1999 yılında satılmaya başlanan Fabia, 19 yıllık süreçte Skoda markasının vazgeçilmez modellerinden biri haline geldi. Türkiye’de de markamızın büyümesine önemli katkıda bulunan Fabia, 2018’in ilk 7 ayı itibariyle 1.687 adet satış ile toplam satışımızın yüzde 12’sini oluşturarak önemli bir pay elde etti“ dedi.

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