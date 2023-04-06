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Haberler Otomobil Yeni Ford E-Transit Courier dünyaya İstanbul'dan tanıtıldı! - Otomobil Haberleri
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Ford'un yeni ticari modeli dünyaya İstanbul'dan tanıtıldı  

Ford, hafif ticari modeli Transit Courier'ın yeni neslinin dünya prömiyerini İstanbul'da Ford Otosan Ar-Ge merkezinde gerçekleştirdi. Aracın tasarım, geliştirme ve mühendisliğinde rol alan Ford Otosan, Transit Courier'ın üretiminden de sorumlu olacak. Yapılan açıklamaya göre, Transit Courier, Otosan'ın geçen yıl Ford'dan devraldığı Romanya'daki Craiova fabrikasında üretilecek. Aracın elektrikli versiyonu E-Transit Courier'in 2024'ün son çeyreğinde, dizel ve benzinli versiyonun üretiminin ise 2023’ün üçüncü çeyreğinde başlayacağı açıklandı. Yeni Transit Courier, Ford Otosan'ın Craiova fabrikasını satın almasının ardından, burada üretilen ilk yeni model ünvanını taşıyacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Yeni Ford E-Transit Courier dünyaya İstanbul'dan tanıtıldı! - Otomobil Haberleri
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Ford'un ticari araç birimi Ford Pro, Ford Otosan tarafından geliştirilen tamamen elektrikli yeni ticari aracı E-Transit Courier'nin global lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Ford Otosan Ar-Ge merkezinde tanıtımı yapılan aracın, Ford Otosan ve Ford Avrupa ekipleri ile birlikte geliştirildiği bildirildi.

Tasarım ve mühendisliğine ek olarak üretimi de Ford Otosan tarafından Romanya'daki Craiova fabrikasında gerçekleşecek olan E-Transit Courier’nin 2023 yılında benzinli ve dizel versiyonları, 2024 yılında da elektrikli versiyonu satışa sunulacak.

'FORD'UN ELEKTRİKLENME YOLCULUĞUNDAN ROLÜMÜZÜ ARTIRIYORUZ'

Aracın lansmanında açıklamalarda bulunan Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, "Ford Pro'nun uzun süredir koruduğu pazar liderliği bize müşterilerin ihtiyaçlarına dair içgörü kazandırıyor. E-Transit Courier ile daha fazla bağlanabilirlik sayesinde müşterilerimizin kompakt vanlardan yüksek verimlilik elde etmelerine yardımcı olacağız" dedi.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt da, "E-Transit Courier ile Ford'un elektriklenme yolculuğundaki rolümüzü artırmaya devam ediyoruz. Hem elektrikli hem de içten yanmalı motor alternatifleriyle müşterilerimizle buluşturacağımız yeni Courier'in tasarımını Dunton ve Köln'deki Ford tasarım ekipleriyle geliştirmekten ve mühendisliğinin tüm sorumluluğunu almaktan büyük gurur duyuyoruz. Ford Otosan olarak bizi her daim geleceğe taşıyacak araçları geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

KENDİ ŞARJ ÇÖZÜMLERİ İLE GELECEK

E-Transit Courier'nin tamamen elektrikli güç aktarma organları, 100 kW motor ve tek pedallı sürüş ile birlikte gelecek.

Aracın şarjı noktasında ise, Ford Pro Şarj tarafından donanım kurulumu ve yönetim yazılımı da dahil olmak üzere ev, depo ve halka açık noktalarda şarj için çözüm sunulacak.

Evde 11 kW AC’lik akım ile 5.7 saatte şarj olması hedeflenen E-Transit Courier'da, geceleri daha uygun elektrik tarifesinden yararlanmak için SYNC ekranı veya şarj yazılımı kullanılarak şarj planlanması yapılabildiği de verilen bilgiler arasında.

Ayrıca, halka açık yerlerde şarj için 100 kW'a kadar DC hızlı şarj özelliği ile aracın 10 dakika şarj ile 87 km menzil eklemesi, 35 dakikadan kısa sürede ise yüzde 10 ila 80 arasında şarj olması öngörülüyor. Öte yandan, E-Transit Courier'ın, halka açık şarj cihazlarını da içermesi planlanan BlueOval Şarj Ağı ile birlikte geleceğini de aktaralım.

BlueOval Şarj Ağı cihazları aracılığıyla şarj işlemi fişin takılması ile otomatik olarak başlıyor ve fişi çektikten sonra araç sahibine fatura ve şarj özeti gönderiliyor.

TAŞIMA KAPASİTESİ YÜZDE 25 ARTIRILDI

Yeni E-Transit Courier'in ilk kez iki Euro paleti aynı anda taşıyabildiği, 2.9 m3 toplam kargo hacminin ise bir önceki modele göre yüzde yüzde 25 daha fazla olduğu belirtildi.

Buna ek olarak, aracın hacmi 2 bin 600 mm'den uzun kalas veya boru gibi nesneleri taşımasına imkân veren yeni yük geçişli bölme özelliği kullanılarak daha da artırılabiliyor.

Tamamen elektrikli modelin azami taşıma kapasitesi 2 bin 700 kg, azami çekme ağırlığı ise 750 kg3 olarak açıklanıyor.

Ford'un Craiova fabrikasında üretilen B-segment suv modeli Puma ile platform kardeşi olan E-Transit Courier'ın, menzil ve batarya özelliklerinin araç satışa çıkacağı zaman açıklanacağı kaydedildi.

İÇİ OTOSAN'IN, DIŞI ALMANYA'NIN

Edindiğimiz bilgiye, hafif ticari modelin geliştirilme sürecinde projenin sorumluluğu Ford Otosan tarafından üstlenildi. Otosan'ın tasarım ekipleri aracın kabin içini, Ford'un Avrupa'daki tasarım merkezindeki ekipler ise aracın dışını tasarladı.

Aracın yerini aldığı modele göre daha köşeli hatlara, dik burun yapısına ve uzun motor kaputuna sahip olduğu fark ediliyor. Bu tasarım değişikliğinin arkasında ise değişen trendler yer alıyor.

Ford'un Almanya'daki Avrupa Tasarım Merkezi yetkililerinden aldığımız bilgilere göre, hafif ticari araç segmenti artık sadece şirketler tarafından değil, kalabalık aileler tarafından da tercih ediliyor.

Bu kapsamda, bu segmentte yer alan araçların daha az 'ticari', daha çok 'binek' araç gibi görünmesi hedefleniyor. İşte bu trend sebebiyle, Transit Courier'ın tasarımında yapılan değişiklikler ile araca SUV algısının verilmeye çalışıldığını öğrendik.

Öyle ki, bu 'suv' algısının, Mayıs ayında tanıtılacak binek versiyonda daha güçlü olması bekleniyor.

ROMANYA'DAKİ FABRİKAYI 575 MİLYON EUROYA SATIN ALDI

Ford Otosan, Mart 2022'de Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Temmuz ayında tamamlanan 575 milyon euroluk satın almanın ardından, bugün tanıtımını gerçekleşen yeni Transit Courier için 3 yılda 490 milyon euroluk yatırım planı açıklandı.

Craiova fabrikasında, yeni nesil Transit Courier'in üretimi yıllık 100 bin, Puma'nın üretimi ise yıllık 189 bin adede kadar çıkacak. Ford Otosan Kocaeli ve Craiova fabrikalarındaki toplam üretim adedinin önümüzdeki yıllarda 900 bine çıkması bekleniyor.

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Haberi Hazırlayan : Yiğitcan Yıldız
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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