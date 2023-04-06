Aracın lansmanında açıklamalarda bulunan Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, "Ford Pro'nun uzun süredir koruduğu pazar liderliği bize müşterilerin ihtiyaçlarına dair içgörü kazandırıyor. E-Transit Courier ile daha fazla bağlanabilirlik sayesinde müşterilerimizin kompakt vanlardan yüksek verimlilik elde etmelerine yardımcı olacağız" dedi.

Tasarım ve mühendisliğine ek olarak üretimi de Ford Otosan tarafından Romanya'daki Craiova fabrikasında gerçekleşecek olan E-Transit Courier’nin 2023 yılında benzinli ve dizel versiyonları, 2024 yılında da elektrikli versiyonu satışa sunulacak.

Ford Otosan Ar-Ge merkezinde tanıtımı yapılan aracın, Ford Otosan ve Ford Avrupa ekipleri ile birlikte geliştirildiği bildirildi.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt da, "E-Transit Courier ile Ford'un elektriklenme yolculuğundaki rolümüzü artırmaya devam ediyoruz. Hem elektrikli hem de içten yanmalı motor alternatifleriyle müşterilerimizle buluşturacağımız yeni Courier'in tasarımını Dunton ve Köln'deki Ford tasarım ekipleriyle geliştirmekten ve mühendisliğinin tüm sorumluluğunu almaktan büyük gurur duyuyoruz. Ford Otosan olarak bizi her daim geleceğe taşıyacak araçları geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

KENDİ ŞARJ ÇÖZÜMLERİ İLE GELECEK

E-Transit Courier'nin tamamen elektrikli güç aktarma organları, 100 kW motor ve tek pedallı sürüş ile birlikte gelecek.

Aracın şarjı noktasında ise, Ford Pro Şarj tarafından donanım kurulumu ve yönetim yazılımı da dahil olmak üzere ev, depo ve halka açık noktalarda şarj için çözüm sunulacak.

Evde 11 kW AC’lik akım ile 5.7 saatte şarj olması hedeflenen E-Transit Courier'da, geceleri daha uygun elektrik tarifesinden yararlanmak için SYNC ekranı veya şarj yazılımı kullanılarak şarj planlanması yapılabildiği de verilen bilgiler arasında.

Ayrıca, halka açık yerlerde şarj için 100 kW'a kadar DC hızlı şarj özelliği ile aracın 10 dakika şarj ile 87 km menzil eklemesi, 35 dakikadan kısa sürede ise yüzde 10 ila 80 arasında şarj olması öngörülüyor. Öte yandan, E-Transit Courier'ın, halka açık şarj cihazlarını da içermesi planlanan BlueOval Şarj Ağı ile birlikte geleceğini de aktaralım.

BlueOval Şarj Ağı cihazları aracılığıyla şarj işlemi fişin takılması ile otomatik olarak başlıyor ve fişi çektikten sonra araç sahibine fatura ve şarj özeti gönderiliyor.

TAŞIMA KAPASİTESİ YÜZDE 25 ARTIRILDI

Yeni E-Transit Courier'in ilk kez iki Euro paleti aynı anda taşıyabildiği, 2.9 m3 toplam kargo hacminin ise bir önceki modele göre yüzde yüzde 25 daha fazla olduğu belirtildi.

Buna ek olarak, aracın hacmi 2 bin 600 mm'den uzun kalas veya boru gibi nesneleri taşımasına imkân veren yeni yük geçişli bölme özelliği kullanılarak daha da artırılabiliyor.

Tamamen elektrikli modelin azami taşıma kapasitesi 2 bin 700 kg, azami çekme ağırlığı ise 750 kg3 olarak açıklanıyor.