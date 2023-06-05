YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

Yeni açıklanan kabinede mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in yeni Milli Savunma Bakanı olarak atanması sonrası henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni Genelkurmay Başkanı belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.