Yeni Hasankeyf'te yaşam başladı

Bulut Kutlu'nun haberine göre 12.3 milyar TL yatırım bedeliyle Atatürk Barajı'ndan sonra gövde hacmi bakımında Türkiye’nin ikinci büyüğü olan Ilısu Barajı su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla birlikte sular altında kalacak alanlarda da tahliye çalışmalarında artık sona gelindi. Bu kapsamda Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarıyla 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşınması için çalışmalar sonlandı. Tarihi yapıların yeni yerleşke alanına taşınmasının ardından gözler inşa edilen 710 konuta hak sahiplerinin ne zaman yerleşeceklerine çevrilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Ilısu Barajı’nın rezervuar alanında kalacak Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamındaki çalışmalarda sona gelindiğini, yeniden yerleşim için bugüne kadar 500 milyon lira ödenek aktarıldığını açıklamasının ardından ilçede yeni konutlara taşınma işlemleri başladı. İlk günde 15 aile yeni konutlarına taşındı. Hasankeyflilerin yeni konutlarına taşınma işlemlerinin bir ay içinde tamamlanması bekleniyor. Eski Hasankeyf yerleşim alanı 500 dekar alan üzerinde kuruluyken yeni Hasankeyf ise 3 bin dekar alan üzerinde kuruldu.

Yeni Hasankeyf’te 710 konutun yanı sıra 98 işyeri, Kaymakamlık, Belediye hizmet binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başlandı.