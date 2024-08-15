Yeni Honda HR-V satışa sunuldu
Honda'nın kompakt SUV modeli HR-V, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. İç ve dış tasarımı güncellenen otomobilde, 1.5 litrelik hibrit motor görev yapıyor. Yeni HR-V'nin detayları haberimizde...
Honda’nın kompakt SUV modeli HR-V e:HEV’in makyajlı versiyonu Türkiye yollarına çıktı.
Japon modelin iç-dış tasarımı ve renk seçenekleri yenilenirken, hibrit güç aktarma sistemi de makyajla birlikte korundu.
Türkiye’de Elegance, Advance ve Style+ olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği ile satışa sunulan model, 1 milyon 690 bin TL’lik başlangıç fiyatı ile bayilerde yerini aldı.
Honda’nın hibrit modeli HR-V’nin dış tasarımı, yenilenen keskin ön tampon çizgileri ile dikkat çekerken, ön görünümü güncellendi.
Otomobilin iç tasarımında, hem sürücü hem de ön yolcunun kablosuz şarj yuvasına erişimini kolaylaştırmak için orta konsol ve alt kısım yeniden düzenlendi. Kabin içindeki ses yalıtımı da makyajla birlikte iyileştirildi.
HR-V e:HEV’de sunulan 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli ve iki elektrikli motora sahip hibrit e:HEV güç-aktarma sistemi, makyajlanan modelinde de yakıt tüketimi ve esnek sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.