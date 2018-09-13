Apple gerçekleştirdiği etkinlikle yeni iPhone’lar olan iPhone Xs ve iPhone Xs Max’i tanıttı. 5.8 inç iPhone XS ve 6.5 inç iPhone Xs Max’te Super Retina ekranlar, daha iyi fotoğraf ve video özelliklerine sahip daha hızlı çift kamera sistemi, bir akıllı telefondaki ilk 7 nanometre çip olan A12 Bionic çip ile yeni nesil Neural Engine, daha hızlı Face ID, daha geniş stereo ses özellikleri sunuyor. Yeni iPhone’a Çift SIM özelliğini de getiren iPhone Xs ve iPhone Xs Max, tüm Apple aygıtları arasında en yüksek piksel yoğunluğuyla en keskin ekranlara sahip.

Şimdi 5.8 inç ve 6.5 inç boyutlarında sunulan özel OLED tasarımlı bu Super Retina ekranlar, Dolby Vision ve HDR10 desteği sunmasının yanı sıra 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor. iPhone Xs Max 3 milyondan fazla piksel sunarken bugüne kadar bir iPhone’da yer alan en büyük ekranı iPhone 8 Plus’a benzer bir boyutta sağlıyor.

Renk seçeneklerine gümüş ve uzay grisinin yanı sıra altın rengi paslanmaz çelik şerit de katılıdı. Ön ve arka cam tasarımında, çizilmeye karşı daha fazla dayanıklılık sağlayan cam yer alıyor ve arka yüzey daha hızlı kablosuz şarj olanağı sunuyor. iPhone Xs ve iPhone Xs Max; IP68 derecesine sahip yeni sıçrama ve suya dayanıklılık seviyesiyle 30 dakika boyunca 2 metre derinliğe dayanabiliyor ve kahve, çay, soğuk içecekler gibi gün içinde dökülebilecek sıvılara karşı koruma sağlıyor.

Apple tasarımı A12 Bionic, daha fazla güç verimliliği sağlayan bir tasarımda akıllı telefonlarda bulunan ilk 7 nanometre çipi içeriyor. A12 Bionic, yüzde 15’e kadar daha hızlı iki performans çekirdeğine, yüzde 50’ye kadar daha verimli dört verimlilik çekirdeğine, yüzde 50’ye kadar daha hızlı dört çekirdekli bir GPU’ya, Apple tasarımı Görüntü Sinyali İşlemcisine (ISP), video kodlayıcıya ve altı çekirdekli Fusion mimarisini temel alıyor.

Güç artışına rağmen, iPhone Xs, iki şarj arasında iPhone X’a göre 30 dakika, iPhone Xs Max ise iPhone X’a göre bir buçuk saat daha fazla kullanım olanağı sunuyor.

Yeni nesil Neural Engine, fotoğrafçılıktan artırılmış gerçekliğe kadar tüm alanlarda gelişmiş yapay öğrenme için geliştirildi. Neural Engine, A11 Bionic çipte saniyede 600 milyar işlem yapabilirken şimdi yeni sekiz çekirdekli tasarım sayesinde saniyede 5 trilyona kadar işlemi tamamlayabiliyor. Bu da ARKit’te daha hızlı düzlem algılama gibi yeni olanaklara ve gerçek zamanlı yapay öğrenmeden yararlanan yeni özelliklere imkan veriyor. Neural Engine’in ilk kez Core ML’e açılmasıyla birlikte, geliştiriciler bu son derece verimli yapay öğrenme sistemini kullanan uygulamalar oluşturma gücüne sahip oldular. A12 Bionic Neural Engine’de çalışan Core ML, A11 Bionic çiptekine göre dokuz kat daha hızlı, üstelik yalnızca onda biri kadar enerji kullanıyor.

iPhone Xs, Neural Engine kullanarak gelişmiş derinlik ayrıştırma, yüksek dinamik aralığa ve harika detaylara sahip fotoğraflar oluşturan Akıllı HDR, Portre modu fotoğraflarda gelişmiş bokeh kalitesi ve Fotoğraflar uygulamasında kullanıcılar tarafından ayarlanabilen dinamik alan derinliği gibi özellikleri sunuyor.

İki kat daha hızlı yeni bir sensöre sahip 12 megapiksel çift kamera sistemi, 2x optik yakınlaştırma ile çift optik görüntü stabilizasyonu sunan cihazda Akıllı HDR, daha fazla vurgu ve gölge detaylarına sahip fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Yeni Derinlik Denetimi, kullanıcıların Fotoğraf uygulamasında hem gerçek zamanlı önizlemede, hem de çekimden sonra alan derinliğini dinamik olarak ayarlayarak arka planı flulaştırılmış portreler çekmelerini sağlıyor.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max bir akıllı telefondaki en yüksek kalitede video çekimlerine imkan veriyor. Daha geniş pikseller ve hem daha geniş hem de daha hızlı sensör ise loş ışık koşullarındaki performansı ve video stabilizasyonunu artırıyor, saniyede 30 kareye kadar video modlarında daha fazla vurgu ve gölge detayı sağlayan genişletilmiş dinamik aralık özelliğini sunuyor. Kullanıcılar, dört adet yerleşik mikrofon ile stereo ses kaydı yaparak video çekimlerinden en iyi şekilde yararlanabiliyor.

Yüz tanıma sistemi Face ID de şimdi daha hızlı. TrueDepth kamera sistemi iki boyutlu yüz tarayıcıların sunduğu özelliklerin ve güvenliğin ötesine geçen hassas bir derinlik algılama teknolojisinden yararlanıyor ve kullanıcıların tek bir bakışla iPhone’un kilidini açmalarına olanak tanıyor.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max; 64 GB, 256 GB ve 512 GB modelleriyle uzay grisi, gümüş ve yeni altın renk seçeneklerinde Amerika’da 999 ve 1099 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ülkemizde satışa ne zaman çıkacağı ise açıklanan ülkeler arasında yer almadığımız için şu an net değil. Fiyatların ise 10 bin TL'den başlaması en üst modelin ise 16 bin TL'ye çıkmasını bekleyebiliriz.

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