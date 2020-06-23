Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Zafer Aktaş, görevi Mustafa Çalışkan'dan devraldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Başta terör örgütleri olmak üzere her türü suç odaklarına yönelik mücadelemiz devam edecek" dedi

Zafer Aktaş
İHA

Gazetecilere yaptığı açıklamada terörle mücadele vurgusunda bulunan Aktaş, "Başta terör örgütleri olmak üzere her türü suç odaklarına yönelik mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini Adana eski Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a devretti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Çalışkan, Aktaş'ı emniyetin avlusunda karşıladı. Makama çıkan Aktaş ve Çalışkan birbirlerine çiçek vererek yeni görevlerinde başarılar diledi. Mustafa Çalışkan töreni ardında gazetecilerle vedalaşarak helallik istedi. Çalışkan ardından İstanbul Emniyeti'nden ayrıldı.

İstanbul Zafer Aktaş gazetecilere yaptığı kısa açıklamada "Türkiye'nin göz bebeği olan böyle bir şehirde görev almaktan onur duyuyorum. İnşallah bundan sonra da layıkıyla göre yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başta terör örgütleri olmak üzere her türü suç odaklarına yönelik mücadelemiz devam edecektir. Sonuna kadar halkımızın huzur ve güvenliği için mücadelemiz devam edecek. Hedefimiz çalışmak" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Samsun'da geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı
GÜNDEMMinik Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltında
Diyarbakır'da polis Atakan Arslan'ın şehit edenlere ağırlaştırılmış müebbet istemi
GÜNDEMİşte Atakan Arslan'ı şehit edenlere istenen ceza!
Son dakika haberi... Koronoda pazarlık böyle olur! İstanbul kurbanlık satışları başladı - Haberler
GÜNDEMKoronoda pazarlık böyle olur!
Son dakika haberleri! Kavga ettiği kocası ölmüştü! Şoke eden savunma! - Haberler
GÜNDEMKavga ettiği kocası ölmüştü! Şoke eden savunma!
Akşener'den barolara destek, emeklilik düzenlemesine eleştiri
GÜNDEMAkşener'den barolara destek
Son dakika haberleri! "Maske tak" uyarısına şoförden barbarlık! - Haberler
GÜNDEM"Maske tak" uyarısına şoförden barbarlık!
Son dakika DEPREM! Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu! - Haberler
GÜNDEMÇankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... O da dikkate almadı, bedeli ağır oldu! - Haberler
GÜNDEMO da dikkate almadı, bedeli ağır oldu
Son dakika! Binali Yıldırım aday olmama kararını Habertürk'e anlattı - Haberler
GÜNDEMBinali Yıldırım Habertürk'e anlattı
Sosyal medyadan terör propagandasına 16 gözaltı kararı
GÜNDEMTerör propagandasına 16 gözaltı kararı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X