Yeni James Bond filminin yönetmeni belli oldu

Ian Fleming'in yarattığı ve ilk olarak 1953'te roman karakteri olarak okurlarla tanışan 007 James Bond tam 63 yıldır beyazperdede boy gösteriyor. 1962 yılında Sean Conery tarafından sinemada canlandırılan MI6 için çalışan İngiliz ajanı Bond, bugüne kadar 25 filmde seyirci karşısına çıktı. Conery'nin yanı sıra George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve son olarak Daniel Craig tarafından canlandırılan James Bond'un yeni yüzünün kim olacağı uzun bir süredir sinema aleminde konuşuluyor. Yeni James Bond'un kim olacağı henüz belli değilken yapım şirketi Amazon MGM Studios yeni filmin yönetmenini açıkladı.

Denis Villeneuve

Yeni James Bond filmini Dune serisi, Arrival, Sicario, Prisoners, Blade Runner 2049 gibi son yılların en çok ses getiren filmlerinden bazılarını yöneten Oscar adayı Kanadalı usta yönetmen Denis Villeneuve yönetecek. Sinemaya gittiği günden itibaren bazı anılarının 007 ile bağlantılı olduğunu söyleyen Villeneuve, şöyle devam ediyor: "Babamla birlikte Sean Connery ile Dr. No'dan beri James Bond filmleri izleyerek büyüdüm. Ben sıkı bir Bond hayranıyım. Benim için Bond filmleri kutsal bir bölge... 007 James Bond geleneği onurlandırmayı ve onun için gelecek birçok yeni göreve giden yolu açmayı amaçlıyorum. Bu çok büyük bir sorumluluk, ama aynı zamanda benim için inanılmaz derecede heyecan verici ve büyük bir onur."