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Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 0.44, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.75 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 107.20 oranında nominal artış gerçekleşti.

TÜM KONUT TİPLERİNDE ARTIŞ

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, haziran ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.05, 2+1 konut tipinde yüzde 0.50, 3+1 konut tipinde yüzde 0.65 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.47 oranında nominal artış yaşandı.

YABANCIYA SATIŞ ORANI YÜZDE 3.57

Haziran ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 3.57’lik (son 6 aylık ortalama %6.08) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların yüzde 34.48’lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

PEŞİNAT KULLANIM ORANI ARTTI

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; haziran ayında peşinat kullanım oranı %68.38, banka kredisi kullanım oranı yüzde 9.59 ve senet kullanım oranı yüzde 22.03 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında peşinat kullanım oranı yüzde 64.90, banka kredisi kullanım oranı yüzde 9.43 ve senet kullanım oranı yüzde 25.67 olarak gerçekleşmişti.

STOK ERİME HIZI YÜZDE 6.35

Haziran ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında yüzde 6.35 oranında erime gözlendi. Mayıs ayında stok erime hızı yüzde 4.17 oranında gerçekleşmişti.

SATIŞLARIN YÜZDE 55.82'Sİ BİTMİŞ KONUTLARDAN

Haziran ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 55.82’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 44.18’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mayıs ayında markalı konut satışlarının yüzde 85.53’ü bitmiş, yüzde 14.47’si bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.