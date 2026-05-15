        Yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevreleri belirlendi | Son dakika haberleri

        Yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevreleri belirlendi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini belirlemesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 01:41 Güncelleme:
        Yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevreleri belirlendi

        Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesi teklifine ilişkin 13 Mayıs tarihli yazısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşüldü.

        Genel Kurul, Sandıklı ilçesinin Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçeleri" olarak belirlenmesine, Serik ilçesinin Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Serik Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Serik ilçesi" olarak belirlenmesine, Suşehri ilçesinin Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Suşehri, Akıncılar, Gölova, İmranlı ve Koyulhisar ilçeleri" olarak belirlenmesine, Ortaca ilçesinin Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Ortaca Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri" olarak belirlenmesine karar verdi.

        AA'nın haberine göre karar, belirtilen mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanacak.

        ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN PAYLAŞIM

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, yeni kurulan mahkemelerin yargı çevrelerini belirleyen Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin, ülkemize, milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adalet hizmetlerini daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir kılmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

