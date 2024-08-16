Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.920,01 %-0,63
        DOLAR 33,6955 %0,16
        EURO 37,0717 %0,30
        GRAM ALTIN 2.675,07 %0,68
        FAİZ 42,42 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 30,51 %-0,62
        BITCOIN 58.544,00 %3,29
        GBP/TRY 43,5150 %0,39
        EUR/USD 1,0990 %0,16
        BRENT 79,19 %-2,28
        ÇEYREK ALTIN 4.373,73 %0,68
        Haberler Ekonomi Emlak Yeni Levent Modern'de satışa başlandı - Emlak Haberleri

        Yeni Levent Modern'de satışa başlandı

        DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin projesi Yeni Levent'in ikinci etabı Yeni Levent Modern satışa çıktı. Yeni Levent Modern'de yüzde 1,53 faizli 60 ay vadeli ya da yüzde 1,99 faizli 120 ay vadeli banka kredisiyle ödeme seçenekleri sunuldu. Ayrıca proje Emlak Konut'un 'Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek' kampanyasına da dahil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Levent Modern'de satışa başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, projeyle ilgili şunları söyledi: “Yeni Levent projemizin ikinci etabı olan ve country yaşama modern bir bakış açısı getiren Yeni Levent Modern’de de avantajlı bir kampanya başlattık. Yeni Levent Modern’e özel kampanyamızda, 60 ay vadeli yüzde 1,53 faiz oranlı ya da 120 ay vadeli yüzde 1,99 faiz oranlı banka kredisi ile şehrin tam merkezinde ve doğanın içinde yaşama fırsatı sunuyoruz. Bu kampanya gayrimenkul yatırımını erteleyenler için önemli bir açılım sağlayacak. Piyasada nitelikli konuta ihtiyaç sürüyor ve gayrimenkul hali hazırda en güvenli yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yeni Levent Modern’de başlattığımız bu özel ödeme kolaylığı da gayrimenkule yatırım için çok önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca Emlak Konut’un başlattığı ‘Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek’ kampanyasına da dahil olduk. Dileyen yatırımcılarımız Emlak Konut’un bu özel kampanyasından yararlanarak Yeni Levent Modern’de ev sahibi olabilecek.”

        Emlak Konut’un ‘Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek’ kampanyası çerçevesinde; vade farksız ödeme seçeneğinde yüzde 25 peşinat, 6, 12 ve 24’üncü aylarda üç ara ödeme ile ev sahibi olmak mümkün. Emlak Konut kampanyasının bir diğer seçeneğinde ise konut satış bedelinin yüzde 50’si peşin ödenirken, iki yıl ödeme yapılmıyor. İki yılın sonunda ise yüzde 1,29 vade farkıyla kalan tutarın tamamı ödeniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu ve İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu ve İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor