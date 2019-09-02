Süper Lig 3. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u ağırladı. Konuk ekip, 20. dakikada Ceyhun Gülselam ile öne geçti. 22'de Junior Fernandes, farkı 2'ye yükseltti. 44. dakikada Cisse, ilk yarının sonucunu belirledi: 3-0!
Bifouma, 47'de Malatya'nın ilk golünü kaydetti: 3-1. 57. dakikada Jahovic, farkı 1'e indirse de mücadelede başka gol olmayınca Alanyaspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 3'te 3 yaparak 9 puana ulaşan Alanyaspor, milli ara öncesi liderliğe yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 3 puanda kaldı.
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