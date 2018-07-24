Kulübün resmi internet sitesinden Mesut Özil'in dua ederken paylaşılan fotoğrafının altına şu ifadelere yer verildi:

"Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyor, uluslararası futbol camiasında var olan ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü kabul etmiyoruz."

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