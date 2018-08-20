Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, iç saha maçlarındaki başarılı performansına bir yenisini daha ekledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, taraftarı önünde çıktığı müsabakalarda etkili bir oyun sergilerken, ligdeki son 10 iç saha maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, sadece 1 kez yenildi.

Söz konusu maçlarda 16 gol atan Malatya ekibi, savunmasıyla ön plana çıktı ve kalesinde 9 gol gördü.

Sarı-siyahlılar, iç sahada oynadığı son 10 Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve son olarak Fenerbahçe'yi yenip, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisaspor ile berabere kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor, bu süreçteki tek mağlubiyetini geçen sezon Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Sarı-siyahlıların son 10 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Rakip Sonuç 2017-2018 Galatasaray 2-1 Demir Grup Sivasspor 1-0 Kasımpaşa 1-1 Kardemir Karabükspor 3-1 Fenerbahçe 0-2 Gençlerbirliği 4-1 Aytemiz Alanyaspor 1-1 Akhisarspor 0-0 Kayserispor 3-2 2018-2019 Fenerbahçe 1-0

SEZONA İYİ BAŞLADI

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna iyi bir başlangıç yaparak, ilk haftada deplasmanda Göztepe'yi 3-1, ikinci haftada ise sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Malatya temsilcisinde yeni transferlerden Sırp Danijel Aleksic, iki maçta da birer gole imza atarak ön plana çıktı.

Malatya ekibi, geçen sezon 4 maçta bir puan aldığı Göztepe ve Fenerbahçe'yi, bu sezon mağlup ederek 6 puan topladı.

SAHASINDA "DÖRT BÜYÜKLER"E KARŞI BAŞARILI

Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Türk futbolunun "dört büyükler"i olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la yaptığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 1'er beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

Sarı-siyahlı ekip, geçen sezon sahasında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile yaptığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmezken, "dört büyükler"den sadece Fenerbahçe'ye yenildi.

Geride kalan sezonda Galatasaray ve Trabzonspor'u yenen, Beşiktaş ile de berabere kalan Malatya ekibi, bu sezon Fenerbahçe'yi de mağlup ederek, taraftarı önünde önemli bir başarı daha elde etti.

GEVREK: DAHA DA İYİ DURUMA GELECEĞİZ

Evkur Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Adil Gevrek, her geçen gün daha iyi bir takım haline gelme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Adil Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki sezondur Süper Lig'de yer aldıklarını anımsatarak, her sezon üzerine koyarak ilerlemek istediklerini ifade etti.

Sezona Göztepe galibiyetiyle başladıklarını vurgulayan Gevrek, "Bu hafta konuk ettiğimiz Fenerbahçe önünde çok iyi mücadele ederek, önemli bir galibiyet aldık. Aldığımız sonuçta taraftarımızın da katkısı çok büyük. Takımı desteklemeye gelen tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını aktaran Gevrek, "Karşılaşmada galibiyeti çok istedik ve elde ettik. Henüz ligin başındayız. Yeni transferlerimizin takıma uyum sağlamasıyla daha da iyi duruma geleceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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