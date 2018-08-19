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Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe 6-0
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Adil Gevrek: Soruşturma başlatacağız

Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. haftasında Yeni Malatyaspor Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesi Yeni Malatya Stadyumu'nun skorborduna Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın skor görüntüsünün yansıtılması herkesi şaşırttı. Mücadele sonrası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, konuyla ilgili soruşturma başlatacaklarını açıkladı

19 Ağustos 2018 Pazar, 11:32:46 | Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesinde Yeni Malatya Stadyumu skorbordunda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçın skoru yansıtıldı. Ev sahibi ekibin başkanı Adil Gevrek, maç sonrasında yaptığı açıklamada yaşanan bu olay hakkında soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Ligi'nin 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi evinde 1-0 mağlup ederken karşılaşmaya, skorborda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın skor görüntüsü yansıtıldı.

Maçın ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Skor tabelasında yaşanan hadiseyle ilgili soruşturma başlatacağız" dedi.

Öte yandan aldıkları galibiyet hakkında da açıklamalarda bulunan Gevrek, "Bizim için çok anlamlı galibiyet. Arkası umarım gelir. Taraftarımıza teşekkür ederim. İyi oynadık. Futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. 

 

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