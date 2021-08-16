Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta kapanış maçına sahne olan Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Y.MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:15'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.