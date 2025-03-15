Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, CLA modelinin üçüncü neslini tanıttı.

Markanın yenilenen elektrikli araç ailesinin de ilk modeli olan CLA, hem elektrikli hem de hibrit seçeneklere sahip olacak.

Dış tasarımında yerini aldığı modelden izler barındıran yeni CLA, kabin içinde ise markanın yeni tasarım anlayışını gözler önüne seriyor.

Markanın 'MBUX' ismi verilen multimedya sistemi,hem Microsoft hem de Google'ın yapay zekasını entegre eden ilk araç içi bilgi-eğlence sistemi olarak da dikkat çekiyor. Böylece birden fazla yapay zeka aracı ilk kez tek bir sistemde birleşiyor.

Yeni CLA'da navigasyon deneyimi de Google Maps’e dayanıyor. Google ve Mercedes-Benz iş birliğiyle geliştirilen navigasyon çözümü, Google Cloud’un yeni Otomotiv Yapay Zekâ Ajanının ilk entegrasyonlarından biri olarak araç içi konuşma hizmetlerinde Google Maps ile çalışıyor.

REKLAM

Bu kapsamda, araç içi navigasyon sistemi, şarj duraklarını da içerecek şekilde uygun rotayı planlayabiliyor.

TEK ŞARJ İLE 792 KM MENZİL

Modelin elektrikli versiyonun özellikleri de dikkat çekiyor. CLA 250+ ve 350 4MATIC olmak üzere iki farklı elektrikli güç seçeneği bulunan aracın, menzil değeri tek şarj ile 792 kilometre olarak açıklanıyor.

CLA 250+ versiyonda güç çıkışı 200 kW (272 beygir), CLA 350 4MATIC'de ise 260 kW (354 beygir) olarak belirtiliyor.

800 voltluk elektrikli mimariye sahip sistem, araca on dakika içinde 325 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor. CLA 250+ ve CLA 350 4MATIC'de, 85 kWh kullanılabilir enerji içeriğine sahip lityum-iyon bataryalar görev yapıyor.

Yeni CLA'nın yıl sonuna doğru 48 volt teknolojisine ve şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoruna sahip hibrit versiyonu da gelecek.