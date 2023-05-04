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Fransız modele 'hibrit' makyaj

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, B-SUV modeli 2008'in makyajı versiyonunu tanıttı. Otomobil, elektrikli de dahil olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile 2023 yazında satışa sunulacak. Yapılan açıklamaya göre, benzinli, dizel ve elektrikli versiyonlara ek olarak 2024 yılında yeni bir hibrit güç-aktarma sistemi de ürün yelpazesine eklenecek

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  • Yeni Peugeot 2008 ortaya çıktı

    Peugeot'nun B-SUV modeli 2008 görünüm tazeledi.
  • Yeni Peugeot 2008 ortaya çıktı

    Makyaj operasyonu geçiren Fransız model, ilk etapta elektrikli versiyonu ile boy gösterdi.
  • Yeni Peugeot 2008 ortaya çıktı

    Yeni 2008, 508 sedan ve 508 SW modellerinin ardından Peugeot'nun ışık imzasını benimseyen ikinci model oldu.
  • Yeni Peugeot 2008 ortaya çıktı

    İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretilen 2008, üç donanım seviyesine ve 406 km’ye kadar menzile sahip yeni 115 kW/156 HP tamamen elektrikli dahil olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile 2023 yazında satışa sunulacak. 
  • Yeni Peugeot 2008 ortaya çıktı

    Yapılan açıklamaya göre, benzinli, dizel ve elektrikli versiyonlarına ek olarak 2024 yılında yeni bir hibrit güç-aktarma sistemi de ürün yelpazesine eklenecek.
  • Yeni Peugeot 2008 ortaya çıktı

    Elektrikli versiyon E-2008’in bataryası ise 8 yıl veya 160 bin km garantili satılacak.
  • Yeni Peugeot 2008 ortaya çıktı

    E-2008'de makyaj ile birlikte güç değeri de yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıktı. Aracın bataryası da 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı.
  • Yeni Peugeot 2008 ortaya çıktı

    Hibrit motor ise 136 beygir PureTech benzinli motor ve bir elektrikli motoru içeren, yeni 6 kademeli çift kavramalı elektrikli şanzımandan oluşan yeni 48V HYBRID güç-aktarma sistemiyle de satışa sunulacak.
  • Yeni Peugeot 2008 ortaya çıktı

    Aracın tasarım özellikleri hakkında bilgi veren Peugeot Tasarım Müdürü Matthias Hossann, "Tasarım çalışmasının ana unsurlarından biri 3 pençe imzası ile ön cephede karşımıza çıkıyor" dedi. 
  • Yeni Peugeot 2008 ortaya çıktı

    Tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üç dikey ışık pençesi aracın yenilikleri arasında yer alırken, arka far grubu da markanın yeni kimliğine kavuşmuş durumda.
  • Yeni Peugeot 2008 ortaya çıktı
  • Yeni Peugeot 2008 ortaya çıktı

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