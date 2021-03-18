Otomobil meraklıklarının merakla beklediği Yeni Peugeot 308 modelinin yeni neslini Fransız otomotiv üreticisi Peugeot tarafından tanıtıldı. İşte Peogeut markasının yeni logosunu ilk kullanan model olan yeni 308 hakkında tüm detaylar...
YENİ PEUGEOT 308 ÖZELLİKLERİ
PEUGEOT 308, yeni nesil PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorları
Hızlı ve akıcı vites geçişlerine sahip EAT6 veya EAT8 otomatik şanzıman
Full LED farlara entegre edilmiş hem gece hem de gündüz özellikleri
Dinamik LED sinyal lambaları ve LED sis farları, büyük bir
Arka kısımda, aslan pençesi tasarımına sahip
stop lambaları
PEUGEOT Dijital i-Cockpit® kumandaları ile kompakt boyutlu deri direksiyon simidi, yükseltilmiş dijital gösterge paneli ve parlak görünümlü yüksek kapasiteli dokunmatik ekran
Yükseltilmiş yeni dijital gösterge paneli sayesinde, sürüşle ilgili tüm bilgiler direksiyon simidinin üzerinde kolaylıkla
takip edilebilecek şekilde görüntüleniyor. Gözlerinizi yoldan ayırmadan hızınızı takip etmenizi sağlayan panel de
dahil olmak üzere 6 adet ekran modundan birini seçerek sürüş deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz.
Yeni parlak çerçeveli kapasitif dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli üzerinden araçla ilgili bilgileri rahatlıkla takip edebilirsiniz.
Mirror Screen fonksiyonu ile akıllı telefonunuzdaki uyumlu uygulamaları doğrudan kapasitif dokunmatik ekrana aktarabilirsiniz.
Karartma perdeli geniş Panoramik Cam Tavanıyla sessiz bir yolculuk deneyimi
Park sensörleri ve bagaj kapağına yerleştirilmiş 180° açılı bir video kamera yardımıyla araç yakınındaki ortamın yüksek kapasiteli dokunmatik ekran üzerinde görüntülenmesini sağlayan geri görüş kamerası sayesinde park alanına giriş ve alandan çıkış manevralarınızı daha güvenli
BlueHDi dizel ve PureTech benzinli gibi her motor türüne uygun yol tutuş deneyimi
Bir manuel vites kutusu kadar rahat olan EAT8 otomatik vites kutusu, yeni elektrikli vites değiştirme kontrolü sayesinde hızlı ve seri vites geçişlerine olanak sağlar.
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