Yeni sergi: ‘Yolun Ortasında, Yüzeyin Altında’

Bağımsız sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulan Loft Art, Zuhal Baysar kuratörlüğünde hayata geçirdiği ‘Yolun Ortasında Yüzeyin Altında’ adlı grup sergisini sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 15 bağımsız sanatçının katılımıyla gerçekleşen sergi, 15 Mart 2026 tarihlerine kadar Loft Art’ta ziyaret edilebilecek.

Sergide Büşra Abacıoğlu, Büşra Göçer, Civan Atik, Dilara Erbay, Ebru Önalan, Ecem Akata, Elif Sema Turnalar, Ercan Kabadayı, Esin Arslan, Fatmanur Bostancı, Feraye Doğan, İlayda Azak, İynes Eyüp, Ufuk Ata Öztürk ve Yağmur Kara’nın eserleri yer alıyor.

“Yolun Ortasında Yüzeyin Altında” sergisi, hem kalakalmaya hem de gitmeye odaklanan; bitişten çok sürece dikkat çeken bir yaklaşımı merkezine alıyor. Rastlantıların, karşılaşmaların ve küçük detayların izini süren sergi, sanatçıların kendilerini açık etme tedirginliği ile üretim sürecinin sürekliliği arasında kurulan ilişkiye odaklanıyor.

Yaparken düşünme, biçimlendirirken bekleme ve denk gelme hâllerini odağına alan sergi; yoğun bir sanatsal mücadelenin ve düşünsel pratiğin izlerini de taşıyor. Sanatsal yolculuklarının henüz başında olan genç sanatçıların yaratım macerasını görünür kılan sergi, aynı zamanda üretimin çoğu zaman “yüzeyin altında” kalan tarafını da izleyiciyle buluşturuyor.

Her sanat eseri, bu görünmeyen üretim sürecinin izleriyle birlikte yeni bir gerçeklik alanı ortaya koyuyor. Sanata ait bu gerçeklik, içinde bulunduğumuz dünyaya alternatif, kendine özgü kuralları olan yeni bir deneyim sunuyor.