"Yeni şüpheler ortaya çıktı"

Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmelerin ardından 2024 yılında hayatını kaybeden Rojwelat Kızmaz’ın ailesi, yeni şüphelerin doğduğunu belirterek, 27 Nisan’da Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracaklarını açıkladı.

ANKA'da yer alan habere göre Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz, Şubat 2024’te Hasankeyf'te ölü bulunmuş ve bu durum intihar olarak kayıtlara geçmişti.

Rojwelat Kızmaz’ın ailesi, Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından kızları açısından daha önce var olan soru işaretlerine yenilerinin eklendiğini açıkladı. Aile tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yakın arkadaş Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşama sonrasında, Rojwelat açısından daha önce mevcut olan soru işaretlerine, yaşanan bu son gelişmeyle birlikte yeni şüpheler eklenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu nedenle yarın avukatları Sümeyye Gültekin Aykut ile birlikte Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunulacağı, 14.30’da da adliye önünde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.