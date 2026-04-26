        Haberler Gündem Güncel "Yeni şüpheler ortaya çıktı" | Son dakika haberleri

        "Yeni şüpheler ortaya çıktı"

        Gülistan Doku'nun arkadaşı Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, kızlarının ölümüne ilişkin savcılığa başvuracaklarını açıkladı. Aile, Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından kızları açısından daha önce var olan soru işaretlerine yenilerinin eklendiğini belirtti

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:07 Güncelleme:
        Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmelerin ardından 2024 yılında hayatını kaybeden Rojwelat Kızmaz’ın ailesi, yeni şüphelerin doğduğunu belirterek, 27 Nisan’da Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracaklarını açıkladı.

        ANKA'da yer alan habere göre Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz, Şubat 2024’te Hasankeyf'te ölü bulunmuş ve bu durum intihar olarak kayıtlara geçmişti.

        Rojwelat Kızmaz’ın ailesi, Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından kızları açısından daha önce var olan soru işaretlerine yenilerinin eklendiğini açıkladı. Aile tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yakın arkadaş Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşama sonrasında, Rojwelat açısından daha önce mevcut olan soru işaretlerine, yaşanan bu son gelişmeyle birlikte yeni şüpheler eklenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, bu nedenle yarın avukatları Sümeyye Gültekin Aykut ile birlikte Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunulacağı, 14.30’da da adliye önünde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Termal dürbünlü hırsızlık şebekesine "Son balkon" operasyonu

        Samsun'da evleri termal dürbünle gözetleyip balkonlardan girerek soyan hırsızlık şebekise, "Son Balkon" operasyonuyla yakalandı. 10 evi hedef alan şüphelilerin yaklaşık 5 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.

        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Müzik sesi camı titretince deprem sanıp kaçtılar!
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Konser sırasında denize girdi, kurtarılamadı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
