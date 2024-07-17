Yeni video net bir şekilde gösterdi: Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump'ın, cumartesi günü seçim mitinginde yaşadığı silahlı saldırı dünya gündemine oturdu. Trump, son anda kafasını çevirmesiyle sağ kulağından yaralandı.

Point Consciousness isimli sosyal medya hesabının hazırladığı videoda ise Trump'ı hedef alan kurşunun rotası ve Trump'ın son anda nasıl kurtulduğu açıkça görüldü. Trump'ın son saniyede kafasını çevirmesiyle kurşunun kulağını sıyırdığı, yoksa kafasından vurulacağı net bir şekilde anlaşıldı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ