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Yeni yıl sofraları için ipuçları

Yeni yılda sofranızı küçük dokunuşlarda doğal ve şık hale getirmeye ne dersiniz? İşte yeni yıl sofraları için ipuçları

Yeni yıl sofraları için ipuçları

Kalabalık bir sofrada yenen yemeğin keyfi de, kendinize ve paylaştığınız kişilere verdiğiniz özen de katlanmaz mı? İşte ‘yeni yıl sofraları ‘ bunun için en güzel fırsattır.

Sevdiklerimizle, ailemizle sofra etrafında bir araya gelerek duygusal olarak da besleniyoruz. O kadarla da bitmiyor mutluluk hormonu serotonin devreye giriyor.

Yemek yapmak, paylaşmak karşılığında siz aldığınız iltifatla, dostlarınız kendilerini önemli hissetmekle ödül hormonu dopamin artıyor. O zaman gelin soframızı küçük dokunuşlarda doğal ve şık hale getirelim. Wellbeing uzmanı ve şef Pelin Bozkurt Bilgiç bizimle yeni yıl sofraları için ipuçları paylaşıyor.

Gelin soframızı küçük dokunuşlarda doğal ve şık hale getirelim.

Yeni yılın rengi kırmızı . Bunda hemfikiriz değil mi? Yanına yeşil de turuncu da altın veya gümüş rengi de yakışıyor. Bu yıl soframı doğa ile uyumlu yorumladım. Sofranızın sizin imzanız olduğunu göz ardı etmeyin.

Bunu bilmekle beraber yine de sizinle küçük ipuçları paylaşmak istedim:

Bahçelerde, parklarda kırılmış dallar, düşmüş yapraklar ile dekorasyona başlayabilirsiniz.

Balkabağı, nar, portakal gibi mevsim meyveleri sofranızda süsleme olarak kullanmanızı öneririm.

Küresel ısınma nedeniyle yeni yılı kar ile karşılayan bölgeler çok azaldı. Küçük aksesuarlarla kar ve kış konseptini yakalayabilirsiniz.

Hediye yine yeni yılın güzel bir geleneği. Gelenek diyorum, evet ağaç süslemek ve hediye vermek bizim topraklarımızdan çıkmış en eski şaman geleneklerimizden. Tabakların üzerine minik hediyeler koymak güzel bir fikir olabilir. Hediyenin pahalı olması hiç istenmez. Karşı tarafı mahcup etmek en son isteyeceğimiz şey olmalı.

Ben tabakların içine koyduğum yaprakların üzerine isimler yazarak kişiselleştiriyorum. Bu da dostlarımın kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor.

Güzelleştirmek isterken dengeyi göz ardı etmeyin. Büyük mumlar, göz temasını keseceğinden çiçekler sohbeti engeller.

Ortamda çalan hafif müziğin canlandırıcı etkisi olur ancak sesi insan sesini bastırmamalı.

Mumları sadece sofranızda değil, kenar köşe uygun her yere serpiştirdiğinizde ışık gölge oyunları ortamı çok değiştirir.

Hepsi bir yana sofranın vazgeçilmezi gülen insanlar ve kahkahalardır. Yeni yıla mutlu ve umutlu girmek için çok sebebimiz var unutmayın.

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