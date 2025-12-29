Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yeni yılda sivil havacılıkta uygulanacak cezalar belli oldu: Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin TL ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Sivil havacılıkta cezalar arttı: Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin TL ceza

        Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında yükseltildi. Buna göre, yeni yılda uçakta sigara içene 24 bin, uçağa lazer tutana 164 bin lira ceza uygulanacak. Uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilota da 164 bin lira ceza var

        Giriş: 29.12.2025 - 07:55 Güncelleme: 29.12.2025 - 08:17
        Havada cezalar arttı
        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2026 yılında sivil havacılık alanındaki ihlallere verilecek cezalara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilotlara 164 bin 613 lira idari para cezası kesilecek. Uçuş izni alınmadan ya da uçuş planı doldurulmadan yapılan uçuşlar için de aynı tutarda ceza uygulanacak.

        İHA İHLALLERİNE 98 BİN 762 LİRA

        İnsansız hava araçları (İHA) ile yapılan izinsiz uçuşlar da ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Uçuş izni

        gerekliliklerine uyulmaması veya yasak bölgelerde İHA uçurulması halinde 98 bin 762 lira ceza

        verilecek.

        UÇAKTA SİGARA İÇENE 24 BİN 681 LİRA CEZA

        Yolcuları ilgilendiren cezalar da yeni yılda önemli ölçüde artıyor. Uçak içinde sigara ya da duman

        çıkaran cihaz kullanan yolculara 24 bin 681 lira ceza uygulanacak.

        Aynı ceza; uyarılara rağmen elektronik cihazı kapatmayan, kemerini bağlamayan, yerine oturmayan, baş üstü dolabını kapatmayan, kabin ekibiyle veya diğer yolcularla tartışmayı sürdüren ve talimatlara uymayan yolcular için de geçerli olacak.

        UÇAĞA LAZER TUTANA 164 BİN TL CEZA

        Uçuş emniyetini tehlikeye atan ihlaller arasında en yüksek cezalardan biri, hava araçlarına lazer

        tutulması için öngörüldü. Uçağa lazer tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer şekilde uçuş güvenliğini riske sokanlara 164 bin 613 lira ceza kesilecek.

        HAVALİMANI GÜVENLİK İHLALLERİ DE LİSTEDE

        Havalimanı giriş kartını usulsüz kullananlara 16 bin 460 lira ceza verilecek. Güvenlik kontrol

        noktalarında uyarılara rağmen taranmaya ya da elle aranmaya direnmek, güvenlik personelinin görevini engellemek 32 bin 911 lira cezayla karşılık bulacak.

        Yetkisi olmayan alanlara girilmesi veya yetkisiz kişilerin bu alanlara girmesine yardım edilmesi halinde de aynı tutarda ceza uygulanacak.

        Söz konusu cezalar 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

