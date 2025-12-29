Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2026 yılında sivil havacılık alanındaki ihlallere verilecek cezalara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilotlara 164 bin 613 lira idari para cezası kesilecek. Uçuş izni alınmadan ya da uçuş planı doldurulmadan yapılan uçuşlar için de aynı tutarda ceza uygulanacak.

İHA İHLALLERİNE 98 BİN 762 LİRA

İnsansız hava araçları (İHA) ile yapılan izinsiz uçuşlar da ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Uçuş izni

gerekliliklerine uyulmaması veya yasak bölgelerde İHA uçurulması halinde 98 bin 762 lira ceza

verilecek.

UÇAKTA SİGARA İÇENE 24 BİN 681 LİRA CEZA

Yolcuları ilgilendiren cezalar da yeni yılda önemli ölçüde artıyor. Uçak içinde sigara ya da duman

çıkaran cihaz kullanan yolculara 24 bin 681 lira ceza uygulanacak.

Aynı ceza; uyarılara rağmen elektronik cihazı kapatmayan, kemerini bağlamayan, yerine oturmayan, baş üstü dolabını kapatmayan, kabin ekibiyle veya diğer yolcularla tartışmayı sürdüren ve talimatlara uymayan yolcular için de geçerli olacak.

UÇAĞA LAZER TUTANA 164 BİN TL CEZA

Uçuş emniyetini tehlikeye atan ihlaller arasında en yüksek cezalardan biri, hava araçlarına lazer