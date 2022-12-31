Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri

Bir yıl daha geride kaldı. 31 Aralık 00.00 itibarıyla 2023'e 'Merhaba' diyoruz. Bu özel günde resimli yeni yılın ilk günü mesajlarını bir araya getirdik. Aileye, anneye, babaya, sevgiliye, arkadaşa ve tüm sevdiklerinizin yılbaşını kutlamak isteyenler için en özel, farklı ve güzel 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü mesajları ve sözlerini derledik. İşte yeni yıl kutlama mesajları ve yılbaşı tebrik sözleri 2023

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

    Yeni yılın ilk günü heyecanla kutlanacak. 2023 yeni umutlar, büyük beklentilerle karşılanıyor. Bu özel günde sevdiklerine yeni yılın ilk günü mesajı göndermek isteyenleri için en güzel, farklı, özel, resimli İyi Seneler sözleri ve mesajlarını bir araya getirdik. İşte en güzel yılbaşı mesajları ve yeni yıl tebrik sözleri;
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

    YENİ YILIN İLK GÜNÜ MESAJLARI 

    Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2022 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

    Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

     Dünya’nın en anlayışlı en tatlı en güzel kocasına… Yeni yılımız kutlu olsun sevgilim. 2023 bize, yuvamıza sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirsin.
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

    YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN MESAJLARI

    En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

    2023 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2022 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle.
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

    FARKLI VE KISA YENİ YIL KUTLAMA SÖZLERİ

    Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

    İYİ DİLEKLER İÇİN YENİ YIL MESAJLARI

    Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle, Mutlu Yıllar.

    Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim.

    Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

    Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

    Varsın iki göz odalı bir evimiz olmasın, yeter ki senin iki gözün bende olsun. Yeni yılın kutlu olsun sevdiceğim.

    2023 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirin inşallah…
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

    Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. Tüm dostlarım yeni yılınız kutlu olsun…

    Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar.
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

    Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

    2023 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar.
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

    Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

    Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

    Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.

    Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

    Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar
  • Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri 2023: 1 Ocak'a özel yeni yılın ilk günü gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.