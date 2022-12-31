Yeni yılın ilk günü mesajları ve sözleri

YENİ YILIN İLK GÜNÜ MESAJLARI

Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2022 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle