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Yeni yönetmeliğe göre güzellik salonları nasıl çalışacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik çerçevesinde güzellik salonları ve spor tesisleri için yeni standartlar getirildi. Buna göre . Güzellik salonlarındaki yasak işlemler yeniden düzenlendi. Buna göre hiçbir tıbbi işlem ve bunlara ilişkin reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetleri yapılamayacak

Yeni yönetmeliğe göre güzellik salonları nasıl çalışacak?
HABERTURK.COM

İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Sanatkârlar Oda Başkanı Ayşe Aydın, Habertürk TV canlı yayında Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı.

İşte şimdiye kadar çoğu kez karıştırılan güzellik salonlarının yapacağı işlemler ve hizmet veremeyeceği alanlar?

"GÜZELLİK SALONLARINDA TIBBİ İŞLEM YAPILAMAZ"

Güzellik salonlarında hangi tıbbi işlemler yapılıyordu bu güne kadar? Bugün itibariyle neler yasaklanmış oldu?

Hiçbir zaman güzellik salonlarında tıbbi işlem yapılmaması gerekiyor ve yapılmıyordu. Ancak merdivenaltı kaçak işyerlerinin yapmış olduğu bazı usulsüzlükler yüzünden biz kendi meslek içeriğimiz olan epilasyon hizmetlerimizi verememiştik. Türk Dermatoloji Derneği'nin Danıştay'a açmış olduğu davayla yürütmeyi durdurma çıkmıştı. Bunu da üst kurul Danıştay'dan bozdu. O davayı kazandık. Uzun zamandır hakkımız olan epilasyonları yapamıyor iken yapabilir hale geldik. Zaten tıbbi işlemler bizim işimiz değil.

"MERDİVENALTI İŞYERLERİ BU İŞİ YAPIYOR"

Bir güzellik salonu var. O salonda lazer, yoğun dalga akımı cihazlar cilt yenileme, masküler damar tedavisi, lezyon tedavisi, botoks, dolgu ve benzeri birçok işlem yapılıyor. Bunları uzman kişiler yapsa. Bunlar tıbbi işleme girmiyor mu?

Hiçbir şekilde dolgu, botoks güzellik salonlarının uzmanlık alanında değildir. Damar sıkar gibi işlemler de güzellik uzmanlarının işi değildir. Ancak yurt dışından gelen; hatta oturum izni olmayan, ülkemizdeki kanunlardan bihaber olan insanlar merdivenaltı işletmeler içerek açarak bu işlemleri yaptı ve biz gerçek esnaflar çok zarar gördük. Bizim işimiz damar sıkma, ben yakma, dolgu, botoks veya dediğiniz gibi lezyon üzerine çalışma değildir. Epilasyonda kıla yönelik olan hizmetler tamamen güzellik uzmanının işidir. Hatta gidin polikliniklere, oralarda bile Alexandra gibi agresif cihazı hekimler kullanmıyor, güzellik uzmanlarına kullandırtıyor ki, bu da bir suç.

"ÇANTACI HEKİMLERE DİKKAT"

Güzellik salonlarında 'çantacı' dediğimiz hekimler güzellik salonlarınla anlaşarak 'ben burada hizmet veririm' diyerek aslında bazı salonları da suça yönlendirmiştir. Şimdi o hekimlere de ceza verilecek.

O hekimler gidip kapıyı çalıyor olabilir, güzellik salonu işletmesi kapıdan içeri sokuyorsa sorun orada değil mi?

Aslında yönlendirmesi bile yasak. Bir güzellik salonunun hekime dolgu, botoks için birisini yönlendirmesi bile Rekabet Kurulu tarafından cezalandırılır.

Bu karar sağlık açısından olumlu değil mi?

Hem de çok. Ben 8 sene güzellik uzmanlığı okudum. 40'ın üzerinde meslek yaşamım var. Ömrüm epilasyon yapmakla geçti. Oda olarak çok yakında merdiven altı ile mücadele etmek için güvenilir salon projesini çalışıyoruz. Halka güvenilir hizmet alması için.

"SAÇ EKİMİNİN GÜZELLİK SALONUYLA ALAKASI YOK"

Bugün güzellik salonları hangi işlemleri yapacak? Mesela saç ekimi yapılacak mı? Lazer tedavisi olacak mı?

Saç ekiminin güzellik salonuyla uzaktan yakından alakası yok.

Ama yapan güzellik salonları var...

Kaçak poliklinikler var. Bunlar ruhsatsız. O kadar çoğaldı ki kaçak poliklinikler. Çoğunlukla yabancı uyruklu kişiler tarafından çalıştırılıyor. Mesela saç ekimi gündem olsa, hatta ölümler bile oldu. Medya bunu güzellik salonu olarak lanse ediyor. Orada kavram kargaşası var. Hiçbir güzellik uzmanı, saç ekimi, dolgu, botoks gibi yapmaz, zaten yetkisi de yoktur.

"KALICI MAKYAJ YAPABİLİRLER"

Yeni yönetmelikle birlikte bundan sonra verilecek hizmetler neler olacak?

2000 yılında dünya şampiyonasında kalıcı, profesyonel makyaj, epilasyon, vücut bakımı, cilt bakımlarımız. Zaten bizim mesleğimiz adı bu. Bizim işimiz güzelleştirmek, hasta kabul etmek veya iyileştirmek değil. Halkımıza söyleyeceğim şu; bir güzellik salonuna gittiklerinde ruhsatlarına, ustalık belgelerine muhakkak baksınlar. Aksi durumda bilsinler ki, orası kaçak ve usulsüz bir yerdir.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir


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