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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Yeni Zelanda'yı 3-1 yenen Mısır liderliği kaptı

        Yeni Zelanda'yı 3-1 yenen Mısır liderliği kaptı

        FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Mısır, 1-0 geriye düştüğü maçta Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek hem 3 puanı hem liderliği kaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 06:29 Güncelleme:
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        Mısır 3 puanı ve liderliği kaptı

        FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Yeni Zelanda ile Mısır, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakem Ömer Muhammed El Ali yönetti.

        Rakibine göre maça daha iyi başlayan taraf olan Yeni Zelanda, 15. dakikada Surman'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında vites yükselten Mısır, 58. dakikada Mustafa Ziko, 67. dakikada Muhammed Salah ve 82. dakikada Trezeguet'in golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı.

        Böylece puanını 4'e yükselten Afrika temsilcisi, G Grubu'nda liderliğe oturdu. Grubun son maçlarında Mısır ile İran, Yeni Zelanda ile Belçika karşılaşacak.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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