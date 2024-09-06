Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Yeniden Refah'ta istifa depremi sürüyor: Belediye başkanı meclis üyeleriyle birlikte istifa etti | Son dakika haberleri

        Yeniden Refah'ta istifa depremi sürüyor: Belediye başkanı meclis üyeleriyle birlikte istifa etti

        31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Sivas'ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah'ta istifa depremi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden yüzde 35,33 oy alarak Sivas'ın Yıldız beldesinden belediye başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partisinden istifa etti.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydemir, "En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı olarak şahsım ve belediye meclis üyelerim de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yeniden Refah Partisi
        #İstifa
        #sivas
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençleri zehirliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençleri zehirliyor
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler