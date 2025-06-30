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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor | Son dakika haberleri

        Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor

        "Yenidoğan çetesi" davasında hayatını kaybeden bebeklerin aileleri yaşadıkları anları anlatmaya devam ediyor. Duruşmada söz verilen Kadan bebeğin annesi, 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek, "Doğumdan sonra doktorun yanıma gelip her şey yolunda dediğini hatırlıyorum" dedi. Ceylan Sever'in haberi...

        Giriş: 30.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:53
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        Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor
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        İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

        “DOĞDUKTAN SONRA FOTOĞRAFINI BİLE ÇEKTİM”

        Duruşmada hayatını kaybeden Kadan bebeğin annesi müşteki olarak dinlendi. Doğumunun sezaryen olduğunu söyleyen anne, “Doğumdan sonra durumum kötüydü. İki saat sonra yanıma gelip bebeğimin öldüğünü söylediler. Çocuğumu ilk doğduğunda görmüştüm. Sesini duydum, hatta fotoğraf da çektim. Sonra bebeği hemen benden aldılar” dedi.

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        “BEBEĞİ ZAMANINDA DOĞURDUM”

        Doğuma kadar hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyleyen anne, “Tarih için anlaşmıştım. Doğum tarihim gelince doğum yaptım. Ben hamilelik sürecinde bir sıkıntı yaşamadım. Bu üçüncü çocuğumdu vefat etti” şeklinde konuştu.

        Bebeğine otopsi yapılma talebinin olup olmadığı sorulan anne, “Bana böyle bir şey sorulmadı. Sorulsaydı bebeğimin neden öldüğünü öğrenmek için her şeye hazırdım. Otopsi istememiş olsaydım şu an burada olmazdım” ifadelerini kullandı. Hamilelik döneminde sıkıntı yaşamadığını yeniden söyleyen anne, “İki yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Ben bu hastaneye güvenmiştim. Doğumdan sonra doktorun yanıma gelip her şey yolunda dediğini hatırlıyorum” dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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