"Yenidoğan Çetesi" savcısı görevden alındı iddialarına yalanlama

Bakan Tunç, X hesabından iddialara yanıt verdi:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir.

Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmıştır.

Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam etmektedir.

Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 1, 2024

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda titizlikle yürütülmektedir.

Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.