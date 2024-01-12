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        Yenilikçi ödeme hizmetleri

        Koç Topluluğu şirketlerinden Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., Ödero markası yenilikçi bir ödeme çözümü sunuyor. Ödero'nun Arçelik'e verdiği hizmet, bayilerin iş yükünü azaltırken ticaretini hızlandıracağı vurgulanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:12
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        Ödeme sistemi platform sağlayıcısı Token Finansal Teknolojiler’in online ödeme sistemleri alanında hizmet veren markası Ödero, tüm Arçelik & Beko yetkili servislerine sağladığı online ödeme alt yapı hizmetini, bayilere de vermeye başladı. Ödero’nun sunduğu kolaylıklar Arçelik & Beko bayilerinin iş yükünü azaltırken ticaret hacmini artırıyor. Müşterilere link ile ödeme alternatifi sunan Ödero, bu sayede ister mağazadan hızlıca ister mağazaya gelmeden uzaktan ödeme yapma imkânı sunuyor.

        "BAYİNİN RİSKİ AZALIYOR"

        Ödero’nun Arçelik’e verdiği hizmete yönelik değerlendirmede bulunan Token Ödeme Hizmetleri ve E-Para Genel Müdürü Hande Sarıdal, 2 bin bayide yeni modelin kurulumunu tamamladıklarını belirterek, “Arçelik ve Beko bayilerine verdiğimiz hizmet ile bayileri birçok operasyonel yükten kurtarıyor ve satışa daha çok odaklanmalarını sağlıyoruz.

        Ödero ile satış yapan bayiler, banka ile ayrı anlaşma ve mutabakat sürecine girmiyor ve tüm banka kartları ile taksit avantajıyla işlem yapabiliyor. Yapılan satışların tahsilatı Arçelik hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor, bu sayede bayinin riski azalıyor ve ürün siparişlerinde ek teminat ihtiyacı ortadan kalkıyor” ifadelerini kullandı.

        "SERVİSLER DE UZAKTAN ÖDEME ALABİLİYOR"

        Ödero’nun bayiler dışında yetkili servisler için de yeni bir çözüm sunduğunu belirten Hande Sarıdal, “Ödero olarak Arçelik yetkili servislerinin kendi arasında yedek parça satışı yapabilmesi amacıyla kurduğu platformun ödeme altyapısını da üstlendik. Bu sayede, servis işlemleri hızlanıyor ve müşteri memnuniyeti artıyor. Ayrıca servisler de uzaktan ödeme alabiliyor ve bu sayede operasyonlarını daha hızlı ve rahat yürütüyorlar” dedi.

        Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerinden de bahseden Sarıdal, “Arçelik’e verdiğimiz bu hizmeti, Arçelik’in Türkiye’deki tüm markalarının e-ticaret sitelerindeki ödeme altyapılarını Ödero yaparak bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Masterpass ile entegrasyonlarımızı tamamladık. Bu adım, müşterilere çoklu kart ve alışveriş kredisi ile ödeme yeniliği getirecek. Ödero ile önceliğimiz sürtünmesiz bir alışveriş deneyimi sunmak” ifadelerini kullandı.

        "SATIŞ DENEYİMLERİ GELİŞİYOR"

        Arçelik Türkiye CFO/Finansman ve Mali İşler Kıdemli Direktörü Belma Topaloğlu Ünlüyıldız ise, Ödero’dan aldıkları hizmete yönelik değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Ödero ile olan verimlilik odaklı iş birliğimizi yetkili servislerimizden sonra bayilerimize de ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Satış yapılanmamızın bel kemiğini oluşturan Türkiye’nin dört bir yanındaki geniş bayi ağımızın operasyonlarını dijital teknolojilerle desteklemek önemli avantajlar sağlıyor. ‘Bayi Sanal POS’ adını verdiğimiz ve tahsilat kurgusunu Ödero üzerinden yaptığımız yeni iş modelimizle bayilerimizin ödeme süreçlerini kolaylaştırıyor, satış deneyimlerini geliştiriyoruz. Bayilerimiz tüketicilerimize ister mağazada fiziksel isterse mağazaya dahi gitmeden kendilerine gönderilen güvenli link üzerinden online ödeme imkânı sunuyor. Ödero’nun RAPİD ve SAP ile entegre yapısı sayesinde de mali kayıtlar günlük olarak otomatik güncellenebiliyor, tahsilatlar ise esnek bir şekilde yönetilebiliyor. Sistem, tahsilata daha hızlı erişmemizi ve net çalışma sermayesini daha verimli yönetmemizi mümkün kılıyor. Ayrıca bayilerimizin risk teminat dengesine olumlu katkı sağlayarak risk yönetimi araçlarımızın önemli bir bileşeni olmaya aday bir model oluşturuyor. Bayilerimiz sistemi kendi nakit akış ihtiyaçlarına göre net çalışma sermayesi yönetimini optimize edecek şekilde esnek olarak da kullanabiliyorlar. Ödero’nun sürekli gelişen, dinamik yapısı ile şirketimizdeki farklı sanal pos süreçlerinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara yönelik projeler üreterek bayi, yetkili servis ve müşteri deneyimimizi geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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