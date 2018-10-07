Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Aktaş önceki gün görev yeri olan Sur ilçesinde Dağkapı Meydanı yakınlarında yerde içi para dolu şeffaf bir poşet buldu. Poşetin içerisinde kısmen nemden yıpranan 50, 100 ve 200'lük banknotlardan oluşan yaklaşık 2 bin liranın sahibini aramaya koyuldu. Gelen giden olmayınca da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Daire Başkanlığı'na durumu bildirdi.



"PARANIN SAHİBİNİ ARIYORUM"



8 çocuk babası 52 yaşındaki Mehmet Aktaş, "Asgari ücret karşılığı, 7 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Akşam saat 21.00 sıralarında yerde poşet içerisinde para buldum. Bugüne kadar hiç haram yemedim, çocuklarıma haram yedirmedim. Paranın sahibini bulmak istiyorum" dedi.



Aktaş, sahibinin ortaya çıkmaması durumunda parayı bir hayır kuruluşuna bağışlayacağını söyledi.

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