MÜZEKART GEÇERLİ Mİ?

Ziyaretçilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan Müze Kart (Müzekart+) kullanımıyla ilgili durum netlik kazanmış durumda. Yerebatan Sarnıcı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir müze olmayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletildiği için Müze Kart burada geçerli sayılmıyor. Bu nedenle ziyaretler ücretli olarak gerçekleştiriliyor.