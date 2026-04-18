        Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar? Yerebatan Sarnıcı nerede, bilet fiyatı 1 TL mi? İBB duyurdu: Yerebatan Sarnıcı biletleri 1 tl

        Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar? Yerebatan Sarnıcı nerede, bilet fiyatı 1 TL mi?

        İstanbul'un en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı ile ilgili giriş ücreti, ziyaret saatleri ve ulaşım bilgileri ziyaretçilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son duyuruyla birlikte sarnıca giriş ücretlerinde güncellemeye gidildi. 2026 yılı itibarıyla Yerebatan Sarnıcı ziyaretine dair merak edilen tüm detaylar netlik kazandı. İşte konuya dair ayrıntılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 12:28 Güncelleme:
        İstanbul’un tarihi yarımadasında bulunan ve “Yere Saray” olarak anılan Yerebatan Sarnıcı, etkileyici atmosferi ve gizemli Medusa başlarıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Şehri keşfe çıkanların mutlaka uğradığı bu görkemli yapı hakkında en çok merak edilen konular arasında bilet ücretleri, konumu ve müze kartın geçerli olup olmadığı yer alıyor. 2026 yılı itibarıyla Yerebatan Sarnıcı ziyaretine dair tüm bu soruların yanıtlarını sizler için bir araya getirdik.

        YEREBATAN SARNICI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

        İBB'den yapılan son açıklamaya göre Yerebatan Sarnıcı'nın 18 Nisan itibariyle T.C. vatandaşlarına giriş ücreti 1 TL olarak belirlendi.

        YEREBATAN SARNICI ZİYARET SAATLERİ

        Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü açıktır ve ziyaret saatleri aşağıdaki gibidir;

        Açılış: 09:00

        Kapanış: 22:00

        MÜZEKART GEÇERLİ Mİ?

        Ziyaretçilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan Müze Kart (Müzekart+) kullanımıyla ilgili durum netlik kazanmış durumda. Yerebatan Sarnıcı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir müze olmayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletildiği için Müze Kart burada geçerli sayılmıyor. Bu nedenle ziyaretler ücretli olarak gerçekleştiriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
