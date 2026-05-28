Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Çanaklı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup kavga etti.
Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Sinan Köten, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.