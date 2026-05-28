Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Eşine destek için lastik tamirciliğine başlayan Habibe usta meslekte 12 yılı geride bıraktı

        Eşine destek için lastik tamirciliğine başlayan Habibe usta meslekte 12 yılı geride bıraktı

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da kalp rahatsızlığı geçiren eşine lastik tamir dükkanındaki işlerinde destek olan 54 yaşındaki Habibe Güngör, öğrendiği mesleği 12 yıldır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşine destek için lastik tamirciliğine başlayan Habibe usta meslekte 12 yılı geride bıraktı

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da kalp rahatsızlığı geçiren eşine lastik tamir dükkanındaki işlerinde destek olan 54 yaşındaki Habibe Güngör, öğrendiği mesleği 12 yıldır sürdürüyor.

        Merkez Yüreğir ilçesinde oto lastik tamir dükkanı işleten 55 yaşındaki Hayrettin Güngör, 2014'te kalp hastalığı geçirdi.

        Kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemi uygulanan Güngör, tedavi sürecinde işinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

        Eşinin rahatsızlanmasının ardından temizliğini yaptığı dükkana daha sık gitmeye başlayan Habibe Güngör, araçlardaki lastikleri çıkarıp takmayı öğrendi.

        İki çocuk annesi Güngör, zamanla kendini geliştirip her türlü lastiğin tamirinde ustalaştı.

        Kimi zaman tek kimi zaman da eşiyle çalışan Güngör, 12 yılı geride bıraktığı mesleğini severek sürdürüyor.

        - "Müşteriler başta ön yargıyla bakıyorlardı"

        Habibe Güngör, AA muhabirine, dükkanın evinin alt katında olması nedeniyle işi öğrenmeye vakit ayırabildiğini söyledi.

        Başlarda zorlansa da zamanla tamirciliğe alıştığını dile getiren Güngör, şöyle konuştu:

        "Her zaman eşimin yanına gelirdim, görerek işi öğrendim. Eşim hasta olunca gelip çalıştım. O günden beri 12 yıldır çalışıyorum. Müşteriler başta ön yargıyla bakıyorlardı, 'Kadın çalışır mı?' diyorlardı ama sonra alıştılar. Eşimle çalışıyoruz, günlerimiz güzel geçiyor. İşimi severek yapıyorum. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok, yeter ki istesin."

        Hayrettin Güngör de eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Eşim çok güzel çalışıyor, yapamayacağı iş yok. Tamirde beni aratmaz hatta benden daha çabuk yapar. İşimizi severek yapıyoruz." dedi.

        Müşterilerden Veysel Omay ise Habibe ustayı işini özenerek yapmasından dolayı takdir ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Yargıtay'dan flaş karar... Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi!
        Yargıtay'dan flaş karar... Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti

        Benzer Haberler

        Adana'da takip ettikleri kamyonetten 40 kilogram et çalan 2 zanlı tutukland...
        Adana'da takip ettikleri kamyonetten 40 kilogram et çalan 2 zanlı tutukland...
        Göl içindeki Augusto Antik Kentin olduğu yer sit alanı ilan edildi
        Göl içindeki Augusto Antik Kentin olduğu yer sit alanı ilan edildi
        Adana iki gün yağmurlu, hafta sonu sıcaklık artacak
        Adana iki gün yağmurlu, hafta sonu sıcaklık artacak
        Adana bayramda sessizliğe büründü: Sokaklar boş kaldı
        Adana bayramda sessizliğe büründü: Sokaklar boş kaldı
        Kamyonetin kasasından 40 kilo et çaldı; o anlar kamerada
        Kamyonetin kasasından 40 kilo et çaldı; o anlar kamerada
        40 kilo et çalan hırsızlardan "mangal yaptık" savunması
        40 kilo et çalan hırsızlardan "mangal yaptık" savunması