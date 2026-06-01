        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Sarp Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı tatilinde 185 bini aşkın yolcu geçti

        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185 bin 621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 23-31 Mayıs'ta yolcu geçişlerinde yoğunluk yaşandı.

        Türkiye'nin farklı illerinden gelerek bayram tatillerini kimlikle giriş çıkış yapılabilen Gürcistan'da geçirmek isteyenler, sınır kapısında hareketliliğe neden oldu.

        Tatil sürecinde sınır kapısından Türkiye'ye 93 bin 191 kişi giriş, 92 bin 430 kişi ise çıkış yaptı. Toplam geçiş sayısı ise 185 bin 621 olarak kayıtlara geçti.

        Kurban Bayramı tatilinde otobüs, minibüs ve otomobil sınıfında ise 19 bin 674 araç sınır kapısından geçiş yaptı.

        Araç geçişlerinde en yoğun gün ise 28 Mayıs oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

